Fjernet karakterkrav – her kom rekordmange inn på sykepleierstudiet

– Jeg tenker at prøver fra videregående ikke nødvendigvis skal påvirke hva du kan levere på sykepleierstudiet.

Det sier sykepleierstudent Sivert Sørli. Han begynte mandag på førsteåret ved Høgskolen i Innlandet (HINN) i Kongsvinger.

Høgskolen har nemlig fjernet karakterkravet for å komme inn på sykepleierstudiet.

Det vil si at alle med generell studiekompetanse kan komme inn, noe Sørli er positiv til.

– Det viktigste for meg er at det blir utdanna flinke sjukepleiere. Det er det vi trenger. Det spiller ikke så stor rolle om de er gode i norsk litteraturhistorie for at man skal bli en god sykepleier.

Sivert Sørli startet mandag på sykepleierstudiet ved HINN i Kongsvinger. Selv om han hadde kommet inn med de gamle kravene, er han positiv til at utdanningen er blitt tilgjengelig for flere. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Fjernes for alle

Ved alle sykepleierutdanningene i landet fjernes kravene om minimum karakteren 3 i norsk og matte for å komme inn fra neste år.

HINN var en av flere studiesteder i Norge som fikk tjuvstarte med ordningen allerede i år. Det ser de effekten av.

– Det har aldri vært så mange sykepleierstudenter her før, sier Marie Hornslien.

Hun er høgskolelektor og studieprogramansvarlig ved bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Innlandet (HINN), avdeling Kongsvinger.

Høgskolelektor og studieprogramansvarlig, Marie Hornslien, er klar på at kvaliteten på studiet fortsatt vil være det samme selv om karakterkravene er fjernet. Studentene må gjennom samme eksamener og praksiskrav som tidligere. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

På HINNs sykepleierutdanninger på både Tynset og Kongsvinger kom rekordmange inn. Også på lærestedet i Elverum er det mange flere søkere i år.

– Hadde vi ikke hatt denne ordningen, ville det vært 26 studenter i år. Men nå er det altså 72, sier Hornslien.

Positivt

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) er glad for at de nye opptaksreglene gir flere mulighet til å komme inn på sykepleierstudiet.

– Vi har over flere år sett at søkingen til mange av sykepleierutdanningene har sunket, særlig utenfor de store byene. Det har ført til mange tomme studieplasser mange steder.

Han peker på at det samtidig er et stort og økende behov for sykepleiere, særlig i distriktene.

– I den situasjonen har vi ikke råd til å holde utenfor veldig motiverte folk som drømmer om å bli sykepleier.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp). Foto: Hanna Johre / Hanna Johre

– Nå hører vi fra de utdanningene som fjernet nivåkravene fra i år, at de har hatt stor pågang i de lokale opptakene og får fylt opp tomme studieplasser. Det betyr flere sykepleiere ut i den andre enden. Det er godt nytt for Norge og det er godt nytt for de som nå kan starte på en sykepleierutdanning.

Uenig

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er ikke enig i at det er riktig å fjerne karakterkravene.

– Norge mangler i dag over 4 000 sykepleiere, og perspektivmeldingen sier vi vil mangle opp mot 160 000 helsepersonell i fremtiden. Men å fjerne karakterkrav vil ikke gi landet flere sykepleiere, for vi ser en klar sammenheng mellom karakterer fra videregående skole, gjennomføringsevne og frafall på sykepleierutdanningen, skriver forbundslederen på epost.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, har ikke tro på at fjerning av karakterkravene vil gi flere sykepleiere. Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI / SUNNIVA TONSBERG GASKI

Hun mener at regjeringen må bruke andre metoder for å rekruttere sykepleiere.

– Det viktigste regjeringen kan gjøre er ikke å fjerne karakterkravene på sykepleierutdanningen, men å gjøre tiltak for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere. Fjerning av karakterkrav bidrar ikke til dette.

Økt behov for helsetjenester

Avdelingsdirektør i Nav Innlandet, Hans Petter Emilsen, er positiv til tiltak som kan føre til at det blir flere i jobb i helsevesenet.

Hans Petter Emilsen, avdelingsdirektør i Nav Innlandet, sier at mange kommuner i Innlandet har utfordringer med rekruttering til helsevesenet. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

De forventer nemlig større mangel på arbeidskraft i årene som kommer, og da spesielt i helsevesenet.

– Innen helse, pleie og omsorg har mange kommuner i Innlandet varslet at de har store utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft til å løse de oppgavene som de har, sier Emilsen.

Eidskog kommune, som ligger nært Kongsvinger, er et eksempel på det. Ordfører Kamilla Thue (Ap) kaller situasjonen de står i for krevende, med en aldrende befolkning og vansker med å rekruttere til helsevesenet.

Ordfører i Eidskog kommune, Kamilla Thue (Ap), er glad for at flere nå kan komme inn på sykepleierutdanningen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– I sektorer som helsevesenet har det vært utfordrende over tid å få tak i arbeidskraft. Det var for eksempel en stor jobb å få på plass sommervikarene våre i år, sier Thue.

Derfor synes hun det er gledelig at sykepleierutdanningen nå blir tilgjengelig for enda flere.

– Det er mange som ønsker å gjøre den jobben. Det er mange eidskoginger som har kommet inn, som både er bra for den enkelte og for kommunen. Vi trenger hver eneste en.

Folk som eidskogingen Sivert er med andre ord svært ønsket.

– Jeg har veldig lyst til å fortsette å bo i Eidskog. Jeg synes det er veldig fint å jobbe i helsevesenet der, så jeg tror jeg kommer til å bli i kommunen, sier Sivert.