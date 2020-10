Frp håper at dette kan bety at også andre vegbommer i landet fjernes.

Det var torsdag NRK fortalte om fortvilte beboere på Stavsberg i Ringsaker.

Det som skulle bli et stille boligområde har i stedet blitt en trafikkert gjennomfartsvei.

Hvert døgn passerer 14.000 biler her, nesten like mange som på E6. Årsaken er at bilistene vil unngå bom på nye E6 og bom på sideveger mellom Hamar og Ringsaker.

– Det går på helsa løs. Det er skolebarn som passerer veien, så det er rett og slett bare håpløst, sa en av beboerne ved vegen, Vegard Aaland.

Kan juble

SLAPP JUBELEN LØS: Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) kom til Ringsaker med gladnyheten i dag. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Men fredag kunne han og andre beboere langs vegen slippe jubelen løs. Da kom nemlig statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) med nyheten at regjeringa utsetter innkreving av bompenger på sidevegen til 2022.

Bommene blir ikke fysisk fjernet, men det blir ikke krevd inn penger.

– Vi har sett at bommene har ført til et trafikkbilde som ikke er heldig for innbyggerne. Det har blitt altfor mye trafikk på sideveger.

Hun innrømmet at det kommer til å koste regjeringa en del penger.

Totalt legger regjeringa inn 45 millioner kroner årlig for at bommene kan bli fjernet.

– Dette har gått utover barn og unge. Det måtte vi gjøre noe med. Så må vi ha tall på bordet før vi bestemmer hva som skal skje etter 2022, sier Noresjø.

– Nå skal ungene få gå på skolen uten altfor mye trafikk, sier hun.

Hun er samtidig klar over at trafikken vil øke der bommene fjernes. Men hun mener det er enda mer uheldig at trafikken gikk på mindre veger.

Kunne ikke ha det slik

BEKYMRET: Beboere ved denne vegen var fortvilet etter den kraftige økninga i trafikkn. Foto: Frode Meskau / NRK

En som er glad over vedtaket er Charlotte Veland Hoven som sitter i fylkestinget og kommunestyret i Hamar for KrF.

– Dette er viktig. Særlig etter sommerferien har vi sett et enormt trykk på sidevegene uten bom. Slik kunne vi ikke ha det. Det er mange skoler som er berørt, sier hun.

Hun er ikke så veldig bekymret over hva som skjer etter 2022.

– Det ser lovende ut. Det er flere som kjører på E6 en det prognosene spådde. Vi håper de tallene fortsetter slik at sidevegsbommene kan være av permanent.

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen fra Frp var også svært fornøyd fredag.

– Dette var utrolig deilig. Vi hadde ønsket at den ble fjernet permanent, men regjeringa vil ha dokumentasjon om det er behov eller ikke. Vi mener det ikke er behov, sier Johnsen.

Han håper at dette betyr at KrF og regjeringa også blir med og fjerner bommer på andre vegstrekninger.

Han ser samtidig at det nå blir mer trafikk på gamle E6 når bommen fjernes. Men han mener dette nå er en trygg veg med 60-sone og gang- og sykkelveg.

– Det er bedre enn at folk får trafikken på terrassen sin, sier han.