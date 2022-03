I forbindelse med arbeid i fjellet ble det funnet sprengstoff i bakkant av Gjøvik Olympiske Fjellhall i Gjøvik sentrum. Hallen brukes til idrettsarrangementer og konserter, og inneholder også en svømmehall.

Kl. 12.40 melder politiet at ca. 30 personer er evakuert. Politiet har folk på stedet som sjekker eksplosivene.

– Det var arbeidsfolk som drev med sikringstiltak i fjellet som oppdaget sprengstoffet, opplyser operasjonsleder Sissel Svarstad i Politiet.

Ifølge politiet kan det foreløpig tyde på at sprengstoffet stammer fra eldre dager. Ifølge ansatte i hallen kan funnet ha sammenheng med byggingen i 1994.

Bombegruppa bistår

Det er ikke kjent hva slags type eksplosiver som er funnet. Politiet sier de derfor har tatt forholdsregler.

– Vi har tatt kontakt med bombegruppa som ser på bilder og hjelper oss med å vurdere hvordan vi skal håndtere dette, sier Svarstad.

Etter det NRK erfarer er det funnet sprengstoff på to steder i området.

– Vi har akkurat fått beskjed om at bombegruppa til politiet nå har rykket ut for å evakuere Fjellhallen. Bakgrunnen er at det er funnet sprengstoff under arbeidet som pågår med svømmehallen, skriver Annika Birkelund, stabsleder for kommunikasjon og forvaltning i Gjøvik kommune i en pressemelding.