– Det vanligste i fjellet er overtråkk og beinbrudd.

Det har vært travelt for Knut Anders Saglien, som er operativ leder i hjelpekorpset til Oppland Røde Kors. Han forteller at det er en tydelig økning i antall personer som skader seg i fjellet, denne sesongen.

– I år er det en dobling i forhold til gjennomsnittet fra 2018 til 2021.

Fra 1. juni til 21. juli i år har de registrert 21 skader og leteaksjoner i sitt område. Det er altså dobbelt så mye som gjennomsnittet de siste fire årene, som har ligget på ti.

POPULÆRT FJELLOMRÅDE: Jotunheimen trekker til seg turister og eventyrlystne fjellgåere. På bildet er vannet Øvre Leirungen tatt fra Knutshøe. Foto: Mari Ranheim / NRK

Hjelpekorpset dekker områder hvor flere av Norges populære fjelltopper hører til, blant annet Jotunheimen, Rondane og Dovre.

Økningen av folk som skader seg skjer særlig i Jotunheimen, forteller Saglien.

Økning i oppdrag på kjente turistmål

– Hvordan gjenspeiler disse tallene seg nasjonalt?

NATURLIG MED NEDGANG: Det en del som har reist ut av landet i år, så det vil være naturlig at det vil være nedgang i antall skader i fjellet i år, tror Jarle Bjørge Øverland. Foto: Privat

– Vi ser en økning av oppdrag på steder med de kjente turistmålene i høyfjellet og de litt mer utfordrende gåturene.

Det sier Jarle Bjørge Øverland. Han er nestleder i Landsråd Røde Kors hjelpekorps.

Siden 2007 har antall redningsoppdrag for Røde Kors hjelpekorps økt kraftig. Faktisk er de firedoblet.

– Det viser jo at det er et behov for frivillige redningsorganisasjoner som kan bistå i å hjelpe til å få hjem de som skader seg i fjellet.

Nasjonale tall på redningsoppdrag År Redningsoppdrag 2007 196 2008 293 2009 453 2010 506 2011 409 2012 521 2013 617 2014 431 2015 447 2016 880 2017 789 2018 859 2019* 865* 2020 612 2021 868

*Tallene fra 2019 stemmer ikke helt på grunn av en feil, opplyser Røde Kors.

Kjersti Løvik er landsrådsleder i Røde Kors hjelpekorps. Hun tror årsaken til flere redningsoppdrag rett og slett er at flere begir seg ut på tur nå sammenlignet med tidligere.

– Det legges mer til rette for friluftsliv, det er mer turstier og mer fokus på helseffekten av å være ute. Og da skjer det mer ulykker ute, sier hun.

FLERE GÅR TUR: Kjersti Løvik, landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps, tror at stigningen i redningsoppdrag kan forklares av at flere går i fjellet nå enn tidligere. Foto: Roar Dalmo Moltubak / Røde Kors

I tillegg påpeker hun at det er lettere å melde ifra i dag enn det har vært tidligere.

Hvis du skader deg på fjelltur

I tillegg til overtråkk og beinbrudd i fjellet, er det også vanlig at folk får kragebein- og håndleddsbrudd. Man kan også få et illebefinnende.

– Men hva gjør du hvis du ender opp med å bli skadet?

– Du må gå til en plass der det er dekning. Da ringer du 113 også varsler de Røde Kors, sier Saglien i Oppland Røde Kors.

Han presiserer at hvis man ikke er i stand til å gå selv, er det lurt å ha avklart med andre når man skal være tilbake. Da kan de eventuelt begynne å lete.

Fjellvettreglene Ekspandér faktaboks 1) Planlegg turen og meld fra hvor du går. 2) Tilpass turen etter evne og forhold. 3) Ta hensyn til vær- og skredvarsel. 4) Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. 5) Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. 6) Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. 7) Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. 8) Vend i tide, det er ingen skam å snu. 9) Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. Kilde: Den Norske Turistforening

Saglien forteller at forberedelser og planlegging er det viktigste. Man bør ha med førstehjelpsutstyr i tursekken, sørge for at mobilen er fulladet før tur og at man eventuelt har med seg powerbank.

Og du må si ifra til andre hvor du går:

– Si et bestemt klokkeslett for når du er hjemme igjen, og hold deg til ruten du har planlagt. Da blir det lettere for andre å finne deg.

PLANLEGG GODT: Se ruta du skal gå, ha med gode sko, ta godt med drikke, mat og klær og husk kart og kompass. Det er blant rådene til den operative lederen i Oppland Røde Kors sitt hjelpekorps. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

For å minimere risikoen for småskader er også riktig valg av fottøy essensielt.

– Jeg har henta folk med både crocs og dårlige joggesko. Det er greit å ha noen ordentlige sko som er beregna for den turen du skal gå, sier han.

Her er Sagliens tips til hva som bør være på plass før du begir deg ut på tur: