Fire tidligere ansatte velger å stå fram anonymt i NRK om det de mener er omfattende kritikkverdige forhold rundt en kommunal lederi grue kommune. Alle valgte å slutte i stillingene sine.

Totalt har sju ansatte valgte å slutte i jobben siden lederen startet.

Det var Glåmdalen som først omtalte saken

De beskriver en arbeidsdag med angst og trakassering.

De får støtte av en uavhengig rapport som Grue kommune har bestilt.

– Utfrysing

VARSLET: Varslerne følte seg trakassert og mobbet av lederen sin på jobb. Foto: Mats Sparby / NRK

NRK har fått innsyn i varslene. Varslerne påstår at lederen blant annet drev med utfrysing.

Da lederen begynte i jobben i 2016, skal hun ifølge varselet ha fortalt til den ene varsleren at det var flere ansatte hun ønsket å kvitte seg med.

– Hun tok ifra en ansatt arbeidsoppgaver som hun likte å drive med, sier den ene varsleren.

Hun forteller også at lederen ønsket at flere saksbehandlere skulle slutte i jobben, og i hvilken rekkefølge de skulle «gå».

Etter få måneder orket ikke saksbehandleren å fortsette i jobben, og leverte oppsigelsen.

NRK har vært i kontakt med denne saksbehandleren, som bekrefter historien. Hun er ikke en av varslerne.

– Jeg følte hun kom med stikk til meg hele tiden. Jeg forsøkte å holde ut fordi jeg likte jobben min, men etter et knapt år så holdt jeg ikke ut oppførselen lengre. Det var svært ubehagelig, sier den tidligere ansatte.

Den ansatte jobbet i kommunen i 19 år før lederen begynte, og fikk aldri negativ tilbakemelding på arbeidsoppgavene sine. Hun sier til NRK at lederen på en manipulativ måte fikk henne til å tvile på egne arbeidsevner.

Lederen ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post til NRK:

– Dette har vært en tung prosess for alle involverte. Det er alvorlige påstander som er rettet mot meg. At ansatte har oppfattet meg slik har gått hardt innpå meg, skriver lederen.

Rapport: Innrømmer å ha kalt ansatt kraftig

UNNSKYLDNING: Varslerne får en unnskyldning fra kommunen. Foto: Mats Sparby / NRK

I en ekstern rapport innrømmer lederen at hun har baksnakket ansatte, og at hun har kommentert den ene ansattes vekt.

Det står at lederen skal ha kalt en ansatt for «kalkunen» og en annen for «tuttifrutti-rumpe».

I rapporten står det også: «Det fremstår ut fra dokumentasjonen at det er sannsynliggjort at negative handlinger og latterliggjøring fra en leder har forekommet knyttet til ansattes utseende. Et vesentlig tilleggspunkt i dette er også erkjennelsen som uttrykkes i intervju med undersøker, der hun sier at hun i liten grad har korrigert andres negative handlinger knyttet til dette aspektet.»

Det konkluderes med en passiv destruktiv ledelse, og at et ikke fullt forsvarlig arbeidsmiljø i tilstrekkelig grad ivaretas på dette punktet.

En av varslerne ble sykmeldt en periode, og i varselet påstår hun at lederen skal ha referert til andre om taushetsbelagte opplysninger fra møter med Nav.

– Hun fortalte at min kollega var sykemeldt på grunn av psykiske lidelser. Lederen min snakket også mye negativt om vekten til kollegaen min, og sa at hun sikkert ønsket å bli gravid, men at hun ikke klarte det på grunn av at hun var for feit, , sier varsleren.

Lederen skal også ha kommet med uttalelser om moren til samboeren til den ansatte. Moren er nå død, men var en kjent bruker av kommunale tjenester med psykiske lidelser.

– Hun sa at samboeren til kollegaen min velger samme type damer som sin mor, sier varsleren.

Personen dette omhandler har reagert sterkt på hva lederen har fortalt om henne og hennes svigermor, og vil gå til politianmeldelse for brudd på taushetsplikten.

– Jeg synes det er kjempeflaut. Det er veldig kjedelig å ha samtaler med min leder, når jeg visste hun kom til å sladre om det etterpå. Jeg ble sykmeldt på grunn av lederen min, ikke på grunn av psykiske lidelser. Jeg føler meg diskriminert og krenket, sier varsleren.

– Samboeren min reagerte sterkt på at lederen min har snakket om hans mor på denne måten, sier varsleren.

I den eksterne rapporten står det at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å slå fast at lederen har brutt taushetsplikten. Det står at også andre kan ha hatt den samme informasjonen.

Gikk utover brukerne

Flere av varslerne var sykemeldt i perioder på grunn av lederen. To av de ble også sykemeldt under svangerskap, fordi lederen ikke skal ha lagt til rette for dem på kontoret, slik hun er pålagt.

Varslerne hevder også at brukerne ble rammet i perioden der flere gikk sykemeldte.

I varselet står det at i denne perioden ble ikke alle brukere fulgt opp. Barn som trengte fysioterapi fikk ikke den hjelpen de hadde krav på. Brukere innen rus- og psykiatri fikk ikke oppfølging og hjelp, og søknader ble liggende.

– Jeg har observert at det har blitt begått mange saksbehandlingsfeil. En tidligere kollega av meg fant en bunke med søknader fra flere år tilbake, som aldri var blitt behandlet. Når man prøvde å si ifra til lederen, opplevde jeg at man ble fryst ut og mistet arbeidsoppgaver. Det så jeg flere andre ble, forteller varsler.

I en e-post som NRK har fått tilgang til skriver lederen at de ansatte måtte planlegge sykmeldingene sine, slik at det alltid er folk på kontoret.

En ansatt forteller også om en kreftsyk person som lå på korttidsavdelingen på Grue sykehjem. Lederen sa at den kreftsyke måtte sendes hjem, fordi sykehjemmet trengte senga til en annen person.

– Jeg sa at hun var for syk til det, men lederen min sa bare at jeg skulle fikse det. Det endte med at personen ble sendt hjem altfor tidlig. De pårørende reagerte sterkt.

Kommunikasjonen skal også ha vært dårlig på kontoret.

– En pasient med demens ble sendt hjem uten at pårørende fikk vite det. Lederen min skulle ta seg av kommunikasjonen, men det skjedde aldri. Pårørende møtte opp på kontoret mitt etterpå og var svært frustrert, sier varsleren.

De fire varslene er tettskrevet med episoder som beskriver svært kritikkverdige hendelser.

Lederen skriver i en e-post til NRK at hun er i dialog med kommunalsjefen om hva hun gjør videre fremover.

– Uten å kommentere enkeltpåstandene er det helt sikkert områder jeg må ta selvkritikk på. Saken er ikke avsluttet, sammen med arbeidsgiver er jeg i en prosess i forhold til hva jeg gjør videre, skriver lederen.

Legger seg flate

SELVKRITIKK: Kommunaldirektør Ole Frode Mikkelsgård tar selvkritikk på vegne av kommunen. Foto: Elverum videregående skole

Varslerne synes det er rart at ingen stilte spørsmål om hvorfor så mange sluttet i den samme enheten.

Og kommunen kommer med klare innrømmelser.

– I denne saken så er det åpenbart at noen har sluttet fordi de ikke har vært fornøyd med arbeidsforholdene. Det burde vi ha fanget opp tidligere og gjort noe med tidligere, sier kommunedirektøren i Grue, Ole Frode Mikkelsgård.

Han sier han legger seg flat, og ber om unnskyldning til de involverte.

– I forhold til det som ikke har vært bra nok, så er vi veldig opptatt av å erkjenne det. Det står veldig klart for meg at vi må evne en raskere oppfølging i disse sakene. Vi må også sørge for å ta bedre vare på dem som varsler og de som blir varslet på, sier Mikkelsgård.

Takker varslerne

Kommunen ønsker også å se på varslingsrutinene, slik at de blir bedre på varslersaker i fremtiden.

Mikkelsgård sier han ønsker å takke varslerne for at de nå kan se på de kritikkverdige forholdene i kommunen.

– Jeg har også behov for å beklage ovenfor varslerne at de ikke har blitt godt nok tatt vare på. Vi har et sterkt behov for å lære av dette. Vi prioriterer også sterkt å bedre arbeidsmiljøet i kommunen, sier Mikkelsgård.

Varslerne mener unnskyldningen fra kommunaldirektøren kommer for sent.

– Vi er sju stykker som har sluttet. To stykker fikk en telefon og en beklagelse da det sto i avisen. Vi andre har aldri hørt noen ting, før han unnskylder seg ovenfor NRK. Jeg kjenner meg ikke igjen i det kommunedirektøren sier i media, sier en av varslerne.

Ingen fikk innsyn i kritikkverdig rapport

Etter at kommunen fikk de fire varslene bestilte de altså en ekstern granskingsrapport. Varslerne fikk ikke innsyn i rapporten, men det fikk NRK etter å ha klaget på manglende innsyn.

Rapporten konkluderer med at varslene er av alvorlig karakter.

« Det er avdekket indikatorer på uheldig lederadferd av en slik karakter at det fremstår som brudd på virksomhetens interne retningslinjer, og ligger utenfor det som arbeidsmiljøloven definerer som påregnelig», heter det i rapporten.

Enhetslederen er fortsatt ansatt i sin stilling.

Kommunaldirektøren ønsker ikke å gå inn på hva som skjer med lederen av personvernhensyn.

– Vi iverksetter nødvendige tiltak, som vi har grunn til å tro vil forbedre de kritikkverdige forholdene, sier Mikkelsgård.