Det avgjorde Hedmarken tingrett i ettermiddag. Den siktede undergis brev- og besøksforbud i en uke.

Det var onsdag morgen at en kvinne ble angrepet av en mann med øks i Ringebu. En 20 år gammel mann er siktet for drapsforsøk.

Mannen ble i dag fremstilt for varetektsfengsling. Politiet ba om fire uker, hvor første uka er med brev- og besøkskontroll.

Fare for gjentagelse

– Siktede sier at han over noe tid har hatt et ønske om å drepe noen, og det var det som utspant seg på Ringebu i går, sier politiadvokat ved Innlandet politidistrikt, Tom Gjestvang.

FARE FOR GJENTAGELSE: Politiadvokat Gjestvang forteller at den siktede har hatt et ønske om å drepe noen. – Han har gitt uttrykk for at han fortsatt har disse tankene, sier han. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Han forteller at det er faren for gjentagelse som gjør at politiet nå ber om fengsling.

– Han har gitt uttrykk for at han fortsatt har disse tankene, sier han.

Hedmarken tingrett mener det er en nærliggende og reell fare for at mannen vil begå nye voldshandlinger dersom han løslates. Retten viser til at den siktede har en fascinasjon for voldshandlinger, og at han har kjente drapsmenn som idoler.

Utenfor livsfare

Ifølge Gjestvang kjente ikke den siktede og kvinnen hverandre.

– Det var nok et tilfeldig offer.

Han forteller videre at kvinnen er våken og utenfor livsfare.

– Hun ble kjørt til Ullevål i går og ble der lagt til observasjon. Hun har fått sydd noen kutt i ansiktet. Utover det har vi ikke fått noen nye opplysninger, sier han.

Har forklart seg til politiet

Mannens forsvarer, Lorentz Stavrum forteller at mannen har godtatt varetektsfengslingen. Han har også gitt en detaljert forklaring til politiet.

– Der har han erkjent stort sett det han kan erkjenne av faktiske omstendigheter, sier Stavrum.

KJENTE HVERANDRE IKKE: Ifølge politiadvokat Gjestvang kjente ikke den siktede og kvinnen hverandre. Mannens forsvarer forteller at klienten har godtatt varetektsfengslingen. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Han legger til at mannen ikke er i stand til å ta stilling til skyldspørsmålet.

– Det er fordi det skal utredes nærmere, sier Stavrum.

– Betyr det at det skal gjøres en psykiatrisk utredning?

– Det er å håpe at det snarest vil bli begjært, og det forstår jeg at påtalemyndigheten vil gjøre.