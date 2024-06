Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fire bønder i Stange, inkludert løkprodusent Niels Henrik Landfald, har som mål å forsyne det norske markedet med norskprodusert hvitløk.

De mener det er på tide med norsk hvitløk i butikkene, og tror det vil bli godt mottatt av forbrukerne.

Stange har allerede produksjonslinjer for andre løksorter, og over halvparten av sjalottløken som selges i Norge pakkes der.

Det er ennå ikke bestemt hvilke butikker eller butikkjeder som skal selge hvitløken fra Stange.

NorgesGruppen støtter initiativet og mener det er positivt at bønder satser på norsk matproduksjon.

Leder i Bondelaget, Elisabeth Gjems, understreker viktigheten av norskprodusert mat for beredskapen i landet, og mener det er flere fordeler med produksjon i Norge.

Spiser du hvitløk?

Da er den sannsynligvis fra Spania, Kina eller Argentina. For det meste av hvitløken som havner i norske butikkhyller er dyrket i utlandet.

Derfor ønsker løkprodusent Niels Henrik Landfald og tre andre bønder i Stange å lage en stor norsk produksjon av hvitløk.

– Det er litt hårete mål, men man må ha store mål. Vi har veldig trua, sier Landfald.

På sensommeren i år er planen at det kommer norskprodusert hvitløk til flere butikker fra Stange. I løpet av få år ser bøndene for seg at de kan dekke nesten hele den norske etterspørselen etter hvitløk. Pezhman Ibrahimi/NRK

Mener det er på tide

– Hvitløken ser veldig bra ut. Du ser her at den har veldig sterke røtter og en fin farge. Inni her kommer det til å bli fedd nå i løpet av den neste måneden.

Løkprodusent Ellen Fjestad mener det er en «no-brainer» at hvitløken kommer til å bli godt mottatt.

Det er på tide å få norskprodusert hvitløk i butikkene i Norge, mener hun.

Fire bønder i Stange med store ambisjoner for norsk produksjon av hvitløk. Ellen Fjestad er en av dem. Foto: Pezhman Ibrahimi / NRK

Selger over halvparten av sjalottløken

Hvitløk har riktignok en historie tilbake til middelalderen i Norge, men produksjon for et moderne marked er det ingen som har gjort.

I Stange har de allerede produksjonslinjene for andre løksorter på plass. Over halvparten av sjalottløken som selges i Norge pakkes her.

Hvitløken de distribuerer i dag kommer fra Kina.

– Vi har startet opp med 60 mål nå, så da får vi se hvor det ender opp. Foto: Pezhman Ibrahimi / NRK

Niels Henrik Landfald mener jordet i Stange på 60 mål, ligger i et godt område for å få til dette.

– Det vokser, det ser positivt ut. Så dette har vi trua på.

– Vi har vestvendte jorder. Vi har Mjøsa rett bak oss her, derfor har vi god tilgang på vann. Og, kalksteinsjord, som er veldig bra. Så her ligger det veldig til rette for dyrking av løk.

– Vi tror norske forbrukere er interessert i norsk hvitløk, sier han.

Det er enda ikke helt bestemt hvilke butikker eller butikkjeder som skal selge hvitløken fra bøndene i Stange.

Hvitløk i matbutikken i dag kommer gjerne fra Kina, Spania eller Argentina. Foto: Mette Vollan / NRK

Norgesgruppen er fornøyde

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen mener det er positivt at bønder satser på og ønsker å produsere norsk mat med høy kvalitet.

– Vi heier på alle tiltak som bidrar til mer norsk mat i butikkene. Butikkene og bøndene er gjensidig avhengig av hverandre, og derfor trenger vi flest mulig bønder som vil satse og produsere mer norsk mat, sier hun.

Kine Søyland kommunikasjonssjef hos NorgesGruppen er fornøyd med flere norske produkter Foto: Stein Eide / NorgesGruppen

Hun forteller videre at NorgesGruppen kjøper alt norsk de får tak i, både av grønnsaker, kjøtt og andre landbruksprodukter.

– Vårt mål er å tilby våre kunder mest mulig norsk. Vi har flere samarbeid med produsenter og leverandører, for å forlenge sesongen og øke produksjonen av norsk mat.

– Import brukes kun når det er mangel på norsk råvare, for å unngå tomme hyller. Det er veldig positivt at myndighetene nå har varslet at de vil øke selvforsyningen, slik at mer av maten vi spiser er produsert i Norge, sier hun.

Viktig for beredskap

Leder i Bondelaget Elisabeth Gjems forteller om hvor viktig norskprodusert mat er for beredskapen i landet.

– Maten vår dekker jo primærbehovet vårt, næringen til kroppen vår hver dag. Det er jo derfor viktig at vi er sikre på at vi har tilgang til mat og næring, sier hun.

Leder i Bondelaget Elisabeth Gjems Foto: Jenny Marie Sveen

Gjems forteller at det er flere fordeler med produksjon i landet utover bedre beredskapssikkerhet

– Matproduksjon i Norge, som er spredd rundt i hele landet skaper ringvirkninger som sysselsetting, bosetting, verdiskapning og opprettholder kulturlandskapet.

– Jeg synes det er veldig bra at de tester ut muligheten for å dyrke hvitløk her i landet, sier hun.