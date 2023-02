Fire biler skal være involvert i ulykken, melder politiet.

Ifølge politiet skal ingen av de syv personene å være alvorlig skadet.

Det skal ha vært tåke på og svært mye trafikk da ulykken skjedde. Veien var stengt, men ble åpnet igjen for trafikk litt etter klokka 1700.

Føreren av en varebil er fratatt førerkortet.

ULYKKESBIL: En av bilene som var involvert i ulykken fraktes bort. Ingen personer skal ha blitt alvorlig skadet, melder politiet. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Møteulykke

– Varebilen har på et eller annet vis kommet over i motgående kjørefelt og krasjet med to biler som var danske, sier operasjonsleder Kristian Bjaanes hos politiet i Innlandet.

Ifølge Bjaanes foretok en tredje bilfører, som lå bak de to danske bilene, en nødmanøver for å unngå ulykken. Denne bilen kjørte ut av veien.

Til sammen var det åtte personer i de fire bilene. Seks danske statsborgere er kjørt til legevakt. Det er også føreren av varebilen.

Det ble meldt ifra om ulykken rett før klokka 1600 søndag.