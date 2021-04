Den 30. juli i fjor åpnet den nye firefelts motorvegen mellom Løten og Elverum. For pendlerne i distriktet en gledens dag.

Men Ole Karlsen og Gerd Gran Haug fikk sjokk.

Den idylliske og fredelige skogeiendommen deres ble forvandlet til det de beskriver som et støyhelvete.

Riksvei 3 er den mest trafikkerte veien for tungtransport mellom nord og sør i Norge. Nå suser 1300 vogntog og lastebiler forbi eiendommen i Løten hvert døgn.

– Jeg gruer meg til å våkne, til å gå ut og til å komme hjem hit. Det er ikke lenger mulig å sette seg ut med en kopp kaffe og høre på fuglesangen, sier Gerd Gran Haug.

IDYLL: Huset i skogen i Løten var fredelig og idyllisk før motorvegen kom like bak. Foto: NRK

Begge opplever at støyen går på livskvaliteten løs. Og de er ikke alene. 27 husstander og to velforeninger har bedt om å få støyskjerming.

– Vegen har jo kommet for å bli. Det som kan hjelpe oss er om den støyskjermes bedre. Jeg håper det kan bli levelig, sier Gran Haug.

Venter på riktig vindretning

De som har klaget venter, åtte måneder etter at veien åpnet, på nye støymålinger som avgjør om de har krav på flere støyskjermende tiltak.

Taale Stensbye i Statens Vegvesen har forståelse for huseiernes situasjon, men sier at de må vise tålmodighet.

TÅLMODIGHET: Taale Stensbye i Statens vegvesen sier de trenger riktige vindforhold for å gjøre riktige støymålinger. Foto: NRK

Støymålingen må nemlig skje når vindretningen er på sitt mest ugunstige, og det har de ikke truffet med ennå.

– Det er mange som er berørt. Det er mange som har klaget. Men så er retningslinjene for måling av støy slik at vinden skal være ugunstig, altså det som gir maks verdier for eiendommen. Da må en være på plass når vinden er på plass. Det å få slike forhold er ikke så enkelt. Så slike ting tar tid, og det har vi forsåvidt varslet om, sier Stensbye.

Ordføreren: – Det er gjort mye

BERØRT: Ordfører i Løten, Marte Larsen Tønseth (Sp), bor selv like ved den nye motorvegen. Foto: Torunn Myhre / Torunn Myhre

Ordføreren i Løten er en av huseierne som er berørt. Hun sier det er utført flere støydempende tiltak i flere av de berørte husene.

Marte Larsen Tønseth (Sp) nevner ny isolasjon, nye vinduer, glassvegger på uteplasser og lignende.

Men de nye målingene skal altså vise om det kreves mer.

Tønseth venter selv på svar.

– Jeg har panoramautsikt til den nye vegen. Huset mitt ligger 150 meter unna.

Ordføreren er ikke kritisk til Statens Vegvesen, men sier kommunen følger med på at det som kreves av tiltak blir gjort.

– Jeg forstår utålmodigheten veldig godt. Men det er mange forhold som må være på plass for å få korrekte målinger, sier Larsen Tønseth.

Må kanskje flytte

Ekteparet Karlsen og Gran Haug mener vegvesenet må få fortgang i saken.

De vil ha støygjerder som hindrer sikten til motorvegen og demper lyden.

SJOKK: Gerd Gran Haug sier støynivået kom som et sjokk og at det ikke lenger er mulig å kose seg utendørs. Foto: NRK

– Vi synes at Statens vegvesen burde gjøre sitt ytterste for å få gjort tiltak som gjør at støyproblematikken for alle oppsitterne langs vegen blir redusert, sier Karlsen.

Selv om paret ikke vil få tilbake den landlige idyllen, håper de at situasjonen kan bli bedre enn den er nå.

– Verdien for meg ved å bo her var jo stillheten, sier Gerd Gran Haug. Jeg håper det kan bli levelig, men det blir aldri som før. I verste fall ser jeg for meg at vi må flytte herfra, sier hun.

Rapport før sommeren

Taale Stensbye i Statens vegvesen forstår at den nye motorvegen har endret hverdagen for mange som bor i nærheten.

– Vår oppgave er å skape et sånt støyforhold at retningslinjene storsamfunnet har satt for hva vi skal tåle er ivaretatt, sier han.

Stensbye regner med at de vil ha en foreløpig støyrapport klar før sommerferien.

