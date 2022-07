Fikk førerhuset smadret av stor stein: – De har vært kjempeheldige

– De har vært kjempeheldige, uten tvil.

Det sier Jørn Morten Sletta som er politiavdelingsleder i Nord-Gudbrandsdalen.

For snart to uker siden fikk et sveitsisk par en skikkelig overraskelse da de skulle overnatte ovenfor Rosten i Sel kommune.

De kjørte inn på en skogsbilveg oppover dalsida og parkerte bobilen.

– Da de satt i bobildelen hørte de noen ulyder, og bestemte seg for å gå ut og se. Da fikk de se en diger stein komme ut fra skogen som deretter traff bilen og pulveriserte førerhytta helt, sier Sletta.

Steinen hadde sklidd nedover fjellsida, og stansa først da den traff bobilen.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

STORE SKADER: Steinen smadret store deler av førerhuset. Foto: Even Lusæter / NRK

Ville ikke fjerne bobilen

Det utenlandske paret varslet umiddelbart politiet, som kom opp og tilkalte bilberger.

– Da oppdaget man problemet, sier Sletta.

Ove Geir Thoresen i Gudbrandsdalen Bilberging anså det som helt uaktuelt å fjerne bobilen – som hadde deler av steinen oppå seg.

TUNG: Ove Geir Thoresen i Gudbrandsdalen Bilberging anslår at steinen er mellom 12–15 tonn. Foto: Even Lusæter / NRK

– Vi ville ikke røre bobilen og ta ansvaret i tilfelle den skulle rulle rett ned mot E6, sier Thoresen, som anslår at steinen er mellom 12 og 15 tonn.

– Stort skadepotensial

Både steinen og bobilen står der fremdeles.

Statens vegvesen var nylig på stedet med geolog og konkluderte med at det ikke er noen fare for at den skal skli av gårde slik den ligger nå.

Men bobilen må fjernes på en eller annen måte.

– Vi har vurdert at vi må pigge opp steinen i mindre biter, slik at den kan bli ufarliggjort, sier Asbjørn Stensrud, som er seksjonssjef for drift i Vegvesenet.

Når dette arbeidet skal gjennomføres, kan det bli aktuelt å stenge E6 i en kort periode.

– Hvis det kommer en stor stein dundrende ned mot E6, er skadepotensial stort, sier han.

UTFOR: Steinen kan gjøre stor skade hvis den tar turen ned mot E6, som ligger rett nedenfor. Foto: Even Lusæter / NRK

Arbeidet med å fjerne steinen kommer til å bli gjennomført i løpet av neste uke.

– Det var dramatisk for dem. Det som betyr mest, er at det gikk bra med dem, sier Stensrud.