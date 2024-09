Farevarsel om flom: Bonde Hans Christian tresker det han rekker

For mandag er det sendt ut oransje farevarsler for både flom, skred og regn for deler av Østlandet og Trøndelag. På det meste er det ventet mellom 60 og 80 mm nedbør på ett døgn.

Bonde Hans Christian Eldstad har kornåkeren sin plassert helt inntil elva Gudbrandsdalslågen i Ringebu i Innlandet, et område hvor flomvarselet er på oransje nivå.

Søndag gjør han det han kan for å sikre kornet, i tilfelle elva skulle vokse seg så stor at den tar seg inn over åkeren hans, slik den gjorde under ekstremværet «Hans» i fjor.

Rekker ikke alt

– Jeg tar det jeg klarer. Jeg var egentlig på reinjakt i dag, men bråbestemte meg og skyndte meg ned igjen.

Da han begynte i dag hadde han igjen 120 mål, men nå anslår han at det er 70–80 mål som han ikke rekker før det blir for rått i løpet av natta.

– Men det får jeg ikke gjort noe med.

Bonde Hans Christian Eldstad tenker å drive på til midnatt, for da er det meldt regn. Foto: Alexander Nordby / NRK

Det er flere andre bønder i området som gjør det samme.

– Det har vært stor drift i området i helga, særlig på gressavlinger, men også korn. Det gjøres en del forberedelser på grunn av faren for å miste avling.

Dette er et føre var-tiltak, for de vet ikke hvordan situasjonen blir i løpet av de neste dagene.

– Vi er usikre på disse varslene, og det er ikke det verste varselet vi har fått i år.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Fra mandag kveld er prognosene at vannføringen vil øke raskt i små og middels store elver, og fra tirsdag vil den øke i større elver.

Varsom.no advarer om at det kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Vakthavende flomvarsler i NVE, Erik Holmqvist, opplyser at det natt til tirsdag vil være fare for at Gudbrandsdalslågen flommer over.

– Faren gjelder for, som den gjør langs de andre store elvene, flom i elva og skred fra sidene. Mye vann kan føre til oversvømmelser, men også skred.

Det er sendt ut et oransje farevarsel for flom for Innlandet og sørlige Trøndelag for mandag og natt til tirsdag. Foto: varsom.no

– Veger kan bli stengt

Flom og skred kan også få konsekvenser for vegnettet. Søndag ettermiddag var derfor Statens vegvesen i møte med Innlandet fylkeskommune for å vurdere situasjonen i forkant.

Seksjonssjef for veg i fylkeskommunen, Arne Fredheim, opplyser til NRK at deres entreprenører er klare til å rykke ut dersom det skulle bli nødvendig i løpet av mandagen.

– De har det utstyret de trenger for å håndtere denne typen vær. Vi har det vi trenger av mannskap og beredskap.

– Veger kan bli stengt, så får vi jobbe på til vi får åpna dem. Det er viktig at publikum følger med i media og på 175.no der det vil være oppdatert informasjon om stengte veger. Det kan komme til å skje.

Statsmeteorolog Siri Wiberg opplyser at varselet grenser til ekstremvær, og at hun tror at alvorlige situasjoner kan oppstå.

Mandag formiddag vil Meteorologisk institutt vurdere om farevarselet skal justeres opp til rødt nivå.

Hans friskt i minnet

Bonden i Ringebu er vant til flommer i området, ettersom de er så tett innpå Lågen.

– Men Hans i fjor satte seg godt i sjela. Selv om vi vet at vi må leve med det, så går det nok litt ut over psyka.

– Alt her ble tatt i fjor. Det var tragisk. I år er det en såpass fin avling, så det hadde vært synd om den ble ødelagt i år også.

Likevel tar han det hele med fatning.

– Været får vi ikke gjort noe med.