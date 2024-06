Farevarsel for is i fjellovergangene

Gult farevarsel for is på veiene er sendt ut i Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet og Buskerud.

– Vi fikk meldinger om snø på fjelloverganger og snø på bakken noen steder, for eksempel på Beitostølen hadde det kommet litt sludd på bakken, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes.

Hun legger til at det er kjølig til å være juni, men at det blir gradvis stigende temperaturer fremover.

– Det er litt mindre sannsynlig med snø på fjellovergangene i dag, men det er sendt ut et farevarsel for fjellet som går akkurat til i morgen. Da tenker vi faren stort sett er over, med tanke på snø der hvor folk kjører.

Statens vegvesen anbefaler alle som skal over fjellene om å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og beregne god tid.

Farevarselet for is på veiene varer til klokken 12 mandag.