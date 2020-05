Fare for skogbrann, flom og skred i helga

Inntil det kommer regn av betydning er det stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder på hele Østlandet. For øyeblikket er farevarselet på gult nivå, som betyr moderat fare.

– Det er tørt, og stedvis veldig tørt, sier branningeniør i Hedmarken brannvesen, Anders Pettersen.

Det er stor skogbrannfare på hele Østlandet. Spredt og lokalt regn er ikke nok til å avblåse faren. Foto: Tom Haakenstad / NRK

Han sier det ikke holder med litt regn her og der.

– Bygene til nå har vært veldig spredt og veldig lokale. Det har ikke kommet nok nedbør til å mette skogbunnen. Så vi opprettholder varselet vårt om at man ikke må tenne bål i skog og mark, sier Pettersen.

I Lillehammer-området er det i tillegg spådd fare for lyn og torden i dag.

Flom og jordskred

Det er fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord.

I Sør-Norge er det meldt regnvær flere steder i helgen, også i høyereliggende områder. Det kan føre til mer vann i elver og vassdrag, og også fare for jordskred, sier meteorolog Per Egil Haga.

– Nå er det plussgrader høyt til fjells, helt opp til 1900 meter, slik at nedbøren kommer som regn. Sammen med litt snøsmelting så vil de høye temperaturene føre til at det blir økende vannføring. NVE er litt engstelige for at det kanskje kan bli noen jordskred ut av det, sier Per Egil Haga.

Noen steder kan det komme opp mot 40 mm regn på et døgn.

Snøskredfare i hele landet

I fjellet, der det fortsatt er svært mye snø, er skredfaren stor over hele landet nå. Det raske værskiftet og høye temperaturer gir betydelig snøskredfare i hele Sør-Norge.

– Jeg synes folk absolutt bør komme seg ut på tur, men hvis man er usikker på om man går i terreng med snøskredfare eller ikke, så er det best å holde seg unna, sier Jørgen Kvalberg i snøskredvarslingen i NVE.

Folk blir derfor anbefalt å droppe de mest risikable turene.

Også i nord er det meldt om fare på oransjenivå, noe som betyr stor fare.

Snøskredfaren er stor i fjellet i hele landet. Foto: Dag Nordli/Skipatruljen

Det har gått flere skred og faren øker de neste dagene. Mens skredfaren var større i Troms enn i Finnmark på torsdag, så øker faregraden til 3 i hele Nord-Norge inn mot helga, sier Jørgen Kvalberg fra snøskredvarslingen på Varsom.no

Ikke dra ut i småbåt

Meteorologisk institutt har også sendt ut farevarsel for vind på Vestlandet og i Oslofjorden. Bølgene kan bli opptil tre-fire meter høye i ytre del av Oslofjorden.

– Man bør i hvert fall ikke dra ut på sjøen i småbåt i kveld. Det er rett og slett farlig, sier meteorolog Per Egil Haga.

Meteorologisk Institutt advarer mot å dra ut i båt på Vestlandet og i Oslofjorden i dag. Foto: NRK

På Vestlandet er farevarselet på gult nivå. Det er ventet sterke vindkast utover dagen fra 25 til 28 meter i sekunder.

– Innover land er det ikke ventet at vindkastene blir så farlige at det sendes ut farevarsel. Men man er kanskje ikke helt forberedt på at det kan blåse opp så godt nå, så det kan være greit å sikre løse gjenstander, sier Haga.

Vinden vil øke utover fredagen, men gir seg i løpet av kvelden og natten, melder Yr.