Dyre merkeklær i Odalen er noe nytt. Men når Rikke Melstrøm ikke får selge i Oslo åpna hun filial i hjembygda.

Nå håper hun sambygdingene kan være med å redde butikken.

Folk i Oslo kan handle mat, men lite annet. Butikkbransjen faller sammen.

Organisasjonen Virke liker godt Melstrøms grep for å redde butikken.

Hun jobber i klesbutikken OXHOLM på Lambertseter i Oslo. Men på grunn av smittesituasjonen har butikkene i Oslo måttet holde stengt siden 23. januar.

Avgjørende å få penger i kassa

Nå sitter de på masse varer som de ikke får solgt. Situasjonen er kritisk.

– Vi hadde en brainstorming på hva vi skulle gjøre for å få solgt varene våre. Og da tenkte jeg på Parken kjøpesenter på Skarnes, der jeg bor. Der la jeg merke til at det sto noen tomme lokaler.

Rikke tok kontakt med senteret og fikk ja til å leie lokale. Butikken flyttet inn på under en uke.

Nå håper hun å få inn litt penger i kassa. Det er avgjørende.

Alle monner drar

Siv Westheim fra Skarnes syns det er spennende med en ny butikk på det lokale kjøpesenteret.

– Kjempespennende at vi kan få noen nye merker på Skarnes. Jeg ser etter klær, vesker, og sko. Det er masse som frister her.

Siv Westheim liker at det har kommet en ny butikk på det lokale kjøpesenteret. Foto: Ann-Kristin Mo / Ann-Kristin Mo

Initiativtaker Rikke Melstrøm er positivt overrasket etter de første dagene med pop-up butikk.

– Jeg har høye forventninger. Skal jeg være ambisiøs så tror jeg at vi kan dra noen hundre tusen. Og uansett hvor mye det blir, så er det bedre enn alternativet som er null.

For varene er kjøpt inn for lenge siden. Det var ingen som forutså at denne våren skulle bli så ille at butikkene måtte stenge igjen.

– Det vil være et stort etterslep som vi må håndtere. Det er kjempetøft, sier Melstrøm.

– Mote er ferskvare

Bror William Stende, som er bransjedirektør Virke Faghandel synes det er både kreativt og lurt å starte pop-up butikk når man har varer som «går ut på dato», eller i alle fall blir mindre verdt ettersom tiden går.

Klesbutikkene i Oslo-området risikerer å brenne inne med et stort varelager når de ikke kan holde åpent. Foto: Ann-Kristin Mo / Ann-Kristin Mo

– Motebransjen er veldig hardt rammet av korona. Mote er ferskvare. Men kompensasjonsordningene er ikke helt tilpasset alle.

Han sier de har prøvd å få regjeringen til å kompensere for varelager som anses som tapt eller må selges til sterkt redusert pris. Men det er bare mat og blomster som kommer inn under varelagerordningen.

Nå håper han butikkene i Oslo-regionen får åpne igjen før 17. mai. Men enn så lenge er han mektig imponert over alle kreative løsninger, som klikk og hent, utkjøring av varer og salg via sosiale medier.

– Men ikke noe av dette kan erstatte salget i butikk, sier han.

Klær er viktig

Foto: Ann-Kristin Mo / Ann-Kristin Mo

Selv om klesbutikkene ikke på noen måte er livsviktige, mener Rikke Melstrøm at klær er viktig for folk.

– Klær er viktig for den du er og utstråler.

Foreløpig er butikklokalet leid for en måned.

– Men så får vi se. Kanskje OXHOLM åpner en avdeling Skarnes etterhvert, smiler den kreative butikkarbeideren.