Det var i september i fjor at den da 53 år gamle Eric Chan skulle til en rutineundersøkelse ved sykehuset. Han hadde problemer med den ene hånda og var på sykehuset for å ta MR-bilder.

DØDE: 53 år gamle Eric Chan mistet livet etter en rutineundersøkelse på Gjøvik sykehus. Foto: Privat

Eric fikk en kraftig allergisk reaksjon etter en injeksjon med kontrastvæske. Hjerte- og lungeredning ble umiddelbart satt i gang, og et akutt-team for hjertestans bisto. Chan ble deretter overført til intensivavdelingen.

Tre dager senere døde han. Chan etterlot seg kona Pou I. Cheong og deres 11 år gamle sønn.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har undersøkt saken. De har kommet frem til at det ikke var svikt i behandlingen. Det til tross for at de i sin rapport slår fast at dødsfallet skyldes nettopp behandlingen han fikk.

Får erstatning

Enka reagerer kraftig på dette. Hun mener sykehuset bør stilles til ansvar, og sier at sykehuset burde ha forstått at det var farlig å bruke kontrastvæske.

Til tross for at NPE ikke finner noen feil ved behandlingen, får kona og sønnen likevel tilkjent erstatning.

– Pasienter som får en særlig stor eller uventet skade, kan fortsatt få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt i behandlingen, sier advokat Guro Ottersen Trillhus, som representerer enka.

Cheong og sønnen mottar erstatning både for forsørgertap og erstatning for tapt omsorg. Erstatningsbeløpet er foreløpig ikke fastsatt.

Erstatningsbeløpet de nå får, vil være like stort som dersom NPE hadde konkludert med at sykehuset hadde begått feil.

KREVER SVAR: Pou I. Cheong mener sykehuset på Gjøvik utsatte mannen hennes for feilbehandling. Foto: Dag Kessel / NRK

Ingen endring i bruk

Etter dødsfallet stoppet Sykehuset Innlandet i en periode å bruke kontrastvæsken. Samtidig kunne de slå fast at det ikke var noe galt med selve kontrastvæsken de benytter.

Statens legemiddelverk har tidligere uttalt at dødsfallet på Gjøvik ikke vil føre til noen endring i bruken av MR-kontrastmidler i Norge.

De har også slått fast at dette er det første tilfellet meldt i Norge der noen dør som følge av en allergisk reaksjon etter bruk av MR-kontrastvæske.