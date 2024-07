– Den lå jo i nærheten av der vi mente den måtte ligge, men det var kjekt å finne den, sier sportsdykker Kjell Eirik Henanger.

I 2022 var kameratgjengen, som dykker på frivillig basis, ved Tyin for første gang.

Da lyktes de ikke med å finne beltevognen.

Men i helgen ble beltevognen som falt gjennom isen i 2016, med artisten Ellie Goulding, hennes fotograf og noen andre, oppdaget igjen.

Her dykker sportsdykkerne ned i vannet. Foto: Kjell Eirik Henanger / Livesportphoto

Den britiske artisten postet flere bilder fra norgesbesøket i 2016, i Vang i Valdres.

Med seg hadde hun sin faste fotograf Conor McDonnell.

På Instagram fortalte han at vinterferien ikke gikk helt som ventet, da beltevognen de hadde med over en frossen innsjø, gikk gjennom vannet.

«Det øyeblikket når du er i 25 minusgrader midt i ingenstedsland i Norge i bekmørket, beltevognen bryter gjennom isen midt på en innsjø og du må evakuere gjennom taket», skrev McDonnell.

Dette skrev fotografen til Ellie Goulding på Instagram etter hendelsen. Foto: Skjermbilde Instagram Conor Mcdonell

– Det ble litt sånn en skattejakt og et mysterium, sier Henanger om å lete etter beltevognen.

Ved å skanne bunnen og sammenligne bildet fra fotografen McDonell, fant de etter hvert vognen.

– Men det var vanskelig å finne, fordi det ligger mye steinblokker som er i samme størrelse som beltevognen.

Ellie Goulding under Brit awards i mars 2024. Artisten er kjent for «Love me like you do» og sist en låt med Calvin Harris, «Miracle». Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

Det var VG som først omtalte funnet.

Vil heve den fra dypet

Beltevognen ligger på cirka 30 meters dyp, anslår Henanger.

– Nå ligger den jo ikke så veldig dypt som fryktet på en del av de undersøkelsene som andre har gjort der, så jeg håper og tror det skal være ganske greit å få den ut av vannet.

Denne kameratgjengen fant beltevognen på lørdag. Fra venstre: Øyvind Dolvik, Thomas Eriksson, Daniel Kristensen, Kjell Eirik Henanger og Stig Tuastad. – Motivasjon bak dykkingen er å bidra til opprydning og mindre søppel i sjø og vann, sier Henanger. Foto: Privat

Asgrim Opdal er leder for de tre grunneierne i Tyin. Han er fornøyd med at beltevognen endelig er funnet.

– Jeg ønsker jo at beltevognen blir hevet og tatt opp fra vannet. Selvfølgelig er Tyinvannet svært, og vi kan kanskje diskutere hvor stor forurensningsfare det er.

Ola Moe er tidligere eier av hotellet Eidsbugarden i Jotunheimen, og den som eier beltevognen.

Han sier i en SMS at han er glad vognen er funnet og at de ønsker å heve den, siden den representerer en økonomisk verdi. Skaden ble ikke dekket av forsikring.

I 2022 dykket kameratgjengen etter beltebilen. På bildet kan du se Øyvind Dolvik. Foto: Kjell Eirik Henanger

Anbefaler ofte ikke å løfte opp

Men å løfte den opp er kanskje ikke så lurt likevel.

Forsker Morten Jartun ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skriver i en e-post til NRK at det kan være fare for forurensning ved å løfte den opp fra vannet.

– Ved alle slike operasjoner er det fare for at det lekker ut olje og batterisyre. Det kan være uheldig i et sårbart fjellvann som Tyin.

Han sier at det går an å gjøre tiltak ved heving som begrenser risiko, og slike detaljer kan firmaer som driver med dette ha mer peiling på.

Men han sier ofte vil man anbefale å la slike ting ligge.

Morten Jartun er forsker ved Norsk institutt for vannforskning. Her fra en tidligere anledning. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Da en beltevogn i seg selv, der den ligger i fred, ikke vil gi noen vesentlig forurensning.

Samtidig ønsker man ikke å ha «avfall» liggende.

– Når faren for forurensning er større ved en heving, så må lokale myndigheter avgjøre hvor mye estetikk og «tanken på at det ligger et fremmedelement i fjellvannet vårt» skal veie, skriver han videre.

Her ligger beltevognen på bunnen. Foto: Kjell Eirik Henanger / Livesportphoto

Moe svarer ikke på spørsmål angående miljøhensyn.

Ordfører Jørand Ødegård Lunde for Bygdalista i Vang, skriver i en SMS til NRK, at hun mener det er en sak med mange sider og derfor ikke mulig å konkludere med noe nå.

– Det er bra at vognen er lokalisert, skriver hun videre.

Slik så det ut da dykkerne gjorde undersøkelser i 2022. Foto: Kjell Eirik Henanger

Ble politietterforsket, men henlagt

Eier Ola Moe skriver i en SMS at han mener de som brukte vognen ikke gjorde som de skulle.

– De fikk låne vognen til det som var oppgitt å være en photoshoot rundt der den stod parkert, ikke for å kjøre innover på et utrygt fjellvann, mener Moe.

NRK skrev i 2016 at det ble opprettet politisak på beltebilturen. Saken ble etterforsket og avgjort.

– Det ble opprettet en anmeldelse i saken og det ble avhørt vitne og mistenkte i saken. Saken ble påtaleavgjort av en jurist og henlagt på grunn av bevisets stilling, sier fungerende politistasjonssjef i Fagernes, Bård Sørumshaugen til NRK.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvem som ble avhørt i saken.

Ellie Goulding under Oscar-utdelingen i mars i år. I et intervju med VG i 2016, fortalte artisten at hun var litt redd etter hendelsen. – Vi trodde det aldri det skulle skje, rett og slett å synke ned i en iskald innsjø, sa hun til avisen. Foto: Michael TRAN / AFP

Selskapet «Eventyrhytta» skal ha stått for arrangementet, men de ønsker ikke å kommentere saken til NRK. NRK har også forsøkt å få tak i fotograf Conor McDonell for en kommentar, men har heller ikke lyktes med dette.