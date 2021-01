Få folk til fjells etter at regjeringen åpnet for hyttebesøk

Torsdag åpnet regjeringen for at folk igjen kunne reise på hyttene sine, etter at det ble frarådet forrige helg.

Mange fryktet et stort antall folk til fjells og på hyttene sine, men spådommene slo ikke til.

I Øyer kommune, hvor det populære alpinanlegget Hafjell ligger, er det færre folk denne helgen enn for en uke siden.

En telling kommunalsjef Frode Fossbakken gjorde lørdag ettermiddag, viser at det var rundt 8000 aktive mobiltelefoner innad i kommunen. Forrige helg var over 10.000 personer i Øyer, i en kommune med 5100 innbyggere.

Færre besøkende enn vanlig

Vinteridyll i Kvitfjell. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Sammenlignet med forrige helg kan det se ut som det er rundt 2000 færre mennesker i Øyer i dag. Det betyr at det er en del besøk, men ikke så mye som det bruker å være, sier Fossbakken.

Han tror nedgangen i besøkende handler om at folk følger de rådene som er gitt fra regjeringen.

– Det er fortsatt en anbefaling om å unngå unødvendige reiser. Vi har hatt en del henvendelser på om vi tillater det, men det er ikke noe vi kan gi dispensasjon fra. Det er opp til hver enkelt å vurdere nødvendigheten av reisen. Jeg tror folk holder seg mer hjemme og tar anbefalingene på alvor, forteller kommunalsjefen.

Handler i egen kommune

Med unntak av innbyggerne i Nordre Follo, som fortsatt bes om å holde seg innenfor kommunegrensa, kan folk altså dra på hytta si utenfor egen kommune med god samvittighet.

UBERØRT: August Duedal er hjemmehørende på Nordseter. Han er ikke bekymret for at tilreisende skal dra med seg det muterte koronaviruset til skiløypene. Foto: Arne Sørenes / NRK

Likevel føler enkelte seg uglesett.

– Ja, vi gjør for så vidt det. Men vi har nesten ikke sett folk så da føler vi det er innafor, sier Merete Risan Kristiansen fra Oslo.

Sammen med ektemannen har hun reist til Budor i Løten, men de har vært påpasselige med å følge regjeringens råd om å gjøre innkjøp i egen kommune. De vurderte å bli hjemme, men valgte å dra da det ble åpnet for det.

– Vi både handlet og fylte bensin i Oslo og kjørte rett hit. Hyttenøkkelen hentet vi i en boks, så vi har ikke sett noen, sier Olav Astad Kristiansen.

Skiløpere holder avstand

Anders Brabrand, som er kommuneoverlege for flere av hyttekommunene i Innlandet var blant dem som var bekymra for at det skulle bli storinnrykk i fjellet. Da regjeringa sa de fjerna anbefaling om å ikke reise, oppfordra han de som kommer fra de 25 kommunene med strenge tiltak om å være forsiktige.

– I skiløypene pleier folk å være flinke. Det oppfordres jo også om å være ekstra varsomme og det er ikke så vanskelig i fjellet sier Marte Bakkestuen.

Lena og Marte Bakkestuen koser seg på skitur på Nordseter og ønsker folk fra Oslo-området velkommen til fjells.

HOLDER AVSTAND: Lena og Marte Bakkestuen koser seg på ski på Nordseter. Foto: Arne Sørenes / Arne Sørenes

– Det er trivelig med folk i fjellet. Så lenge vi holder avstand så går det forhåpentligvis bra, sier August Duedal som har tatt turen ut i løypenettet på Nordseter.

Ikke mer folk enn vanlig

Lørdag kunne både Skeikampen og Trysil melde at det ikke var noe storinnrykk i alpinanleggene.

På Skeikampen forteller driftssjef i alpinanlegget Rune Slåsletten om nydelige forhold og helt normal helgetrafikk fredag ettermiddag.

– Det så ut til å være verken mer eller mindre trafikk enn vanlig på en fredag, sier Slåsletten.

Driftssjef i alpinanlegget i Trysil, Jan Lindstad, sier at det ikke er så mye folk.

– Nei, det er mindre folk her i dag enn de foregående helgene. Jeg vet ikke om det skyldes kulda eller at litt færre har kommet på dagstur nå, sier han.