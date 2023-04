Etter et døgn ble Leo funnet i et hull i snøen.

«Dette blir en historie vi ikke helt kan tro er virkelig».

Slik starter innlegget til Alexander Lauvhaug Styve på Facebook-siden «Rømlingen».

«Leo er nå funnet på mirakuløst vis», skriver han.

Ved 15-tiden mandag la han og eier, svigerfar Ole Kristian Fjelltun, merke til at den 14 år gamle Gordonsetteren hadde rømt fra hjemmet på Fjelltun i Øystre Slidre.

Straks startet leteaksjonen sammen med frivillige i bygda.

Trodde ikke han kom til å overleve

Familien leita hele kvelden. Mange i bygda deltok, og flere etterlyste Leo på Facebook

– Vi hadde nok en liten mistanke om at han ikke kom til å overleve, sier Fjelltun.

Da det ble mørkt avsluttet de letingen for kvelden. Like før de skulle ut å lete igjen neste dag ringte telefonen.

Ei dame som bor i bygda ringte. Hun hadde gode nyheter.

– Hun ringte og fortalte at de hadde funnet kompisen vår. Det var en lettelse. Det ble god stemning her hjemme, sier Fjelltun.

NEDE I SNØEN: – Han var glad, men han var litt desorientert med det samme, sier eier Fjelltun. Foto: privat

Buster ble påskens helt

Kristin Evensen var damen som ringte.

Sammen med sin egen Gordonsetter, Buster, bisto hun i flere timer i letingen etter Leo.

Og det var Buster som til slutt ble påskens helt for familien Fjelltun.

HELT: Buster ble påskens helt da han snuste seg frem til Leo. Som takk for innsatsen fikk han en god middag foran peisen da han kom hjem. Foto: Privat

Evensen var på veg tilbake til bilen da Buster viste en litt spesiell oppførsel.

– Han gikk opp på bakbeina. Han er en stor hund på 30 kilo, så han ble like høy som meg. Da tenkte jeg «hva i alle dager prøver du å fortelle meg nå?».

Buster dro Evensen med seg til en snøhaug.

– Det kom et ganske kvast bjeff. Han strittet imot. Det var nesten så han viste litt tenner og knurra til meg. Det har han aldri gjort før.

Da så hun hva hunden prøvde å fortelle henne.

Det var Leo som lå over en meter nede i et lite hull under et bjørketre i snøen.

MÅTTE GRAVE: Kristin Evensen skjønte med en gang at det var Leo som lå i hullet nede i snøen. Foto: privat

Den gamle hunden var noe desorientert etter å ha blitt gravd opp fra det lille hullet.

– Det var helt fantastisk. Det var stort. Han skalv litt og gikk litt pjuskete til å begynne med. Men det var glede.

Takker for innsatsen

– Det var en spesiell plass å finne han på. Han hadde nok vært der over natta, men heldigvis endte det godt. Det er et påskemirakel, ler Fjelltun.

DESORIENTERT: Leo skalv og var stiv i kroppen. Men den 14 år gamle hunden kom seg raskt. Foto: pRIVAT

Han ønsker takke Evensen og Buster, som redda påska.

– Hun gjorde en formidabel innsats. Jeg vil også gi en stor takk til alle som har bidratt i å lete etter hunden. Det er jo utrolig mange som har stilt opp og gjort en innsats, sier han.