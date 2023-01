CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

Det kom som eit sjokk på både utbyggaren, Nye vegar og Lillehammer kommune da Miljødirektoratet ikkje ville gje dispensasjon for å få ein ny bru over Gudbrandsdalslågen, lengre nord enn der den eksisterande ligg.

Nye vegar stod klare til å sette spaden i jorda for ny E6 heilt frå Mjøsbrua til Øyer. Men passeringa forbi Lillehammer har vore ei nøtt. Dei hadde allereie brukt meir enn 1 milliard kroner på å planlegge vegen.

Naturreservatet er verna fordi det er eit viktig område for fugl. Det betyr at også eksisterande veg ligg i verneområdet. Ein ny veg vil uansett røre ved verneområdet.

Miljødirektoratet stoppa planane. Berre regjeringa kunne endre vedtaket. Enten ved å endre verneforskrifta for Lågendeltaet naturreservat eller med å finne andre løysingar for vegen.

Det er dette klima- og miljøministeren nå vil sjå grundigare på.

Kan endre verneforskrifta

I dag hadde Barth-Eide og samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård møte med ordførarar Ingunn Trosholmen (Ap) i Lillehammer og stortingsrepresentant Rune Støstad (Ap)

– Det var eit veldig godt møte, og vi gjekk ut frå det i forvissing om det kan finnast ei løysing innanfor det forslaget som nå ligg på bordet, seier Bart-Eide til NRK.

GODT MØTE: Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide seier han har hatt et godt møte saman med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, ordførarar Ingunn Trosholmen (Ap) i Lillehammer og stortingsrepresentant Rune Støstad (Ap).

Han presiserer at dei enno ikkje har løysinga klar. Dei vil sjå på den opphavlege planen veg motorvegen, men prøve å finne løysingar som vernar naturen betre. Det kan bli aktuelt å sjå på verneforskrifta.

– Det er slik at skal ein gjennom dette området så må ein sjå på verneforskriften, og det skjer gjennom anten ein dispensasjon eller ei endra forskrift. Dette har vi ikkje landet på. Det skal gjerast ordentleg og grundig, seier Barth-Eide.

Frå nå blir det Klima- og miljødepartementet og samferdselsdepartementet som tar over arbeidet med saka.

– Det er ingen grunn til at vi skal bruke lang tid nå. Men nokre veker må vi ha på oss, seier Barth-Eide.

Lågendeltaet naturreservat Ekspandér faktaboks Formålet med fredinga er ifølgje lovteksten å «bevara eit viktig og spesielt våtmarksområde i den naturlege tilstanden sin med vegetasjon og dyreliv, og å verna om eit spesielt rikt og interessant fugleliv, særleg av omsyn til trekkjande, hekkande og overvintrande vassfugl.»

Det ligg føre ein del føresegner for området. Mellom anna er all vegetasjon i vatn og på land freda mot alle former for skade og øydelegging.

Det er ikkje lov å innføra nye planteartar.

Jakt, fangst, bruk av skytevåpen og dessutan å sleppe fri hund er forbode.Vidare står det at ikkje må «setjast i verk tiltak som kan endra dei naturgitte forholda». Dette betyr mellom anna at det ikkje er tillate å føra opp bygningar eller veg.

Nord for Vingnesbrua er motorisert ferdsel på land og sjø forbode.

I tida frå 15. april til 14. mai er all ferdsel på vatn og på gruntområder i delar av deltaet forbode.

Området vart reidd som naturreservat ved Kronprinsreg.blir reidd. av 12. oktober 1990.

Ordførar i Lillehammer, Ingunn Trosholmen, seier ho er veldig glad for at statsrådane tok imot henne og Støstad og at dei lytta til det dei sa: At det er mogleg å bygge ny veg og samtidig ta vare på naturinteressene.

– Eg er frykteleg letta i dag, seier Trosholmen.

– Nå har vi fått regjeringa til å sjå at det finnast måtar å bygge vegen på som tek vare på natur og samferdsel.

– Bør vere uaktuelt

SV meiner at mindre motorvegutbygging er ein del av budsjettavtala frå i fjor.

Lars Haltbrekken er klimapolitisk talsperson i SV. Han seier det var viktig å stoppe planane om motorveg her. Miljødirektoratet kom med denne avgjerda dagen etter det store klimatoppmøtet i Montreal i Canada.

– Da kan ikkje regjeringas første svar vere å svekke vernet av natur i Noreg, seier han.

VIL PRIORITERE NATUREN: Lars Haltbrekken (SV) seier ein bør ha ei innstilling til å ta vare på natur og at det bør vere uaktuelt å svekke verneforskrifta. Foto: LARS ERIK SKREFSRUD / NRK

SV om ny E6: – Eit kroneksempel på ein miljøfiendtleg motorveg

Ole Midthun i Naturvernforbundet har også vore sterkt imot bygging av motorveg i naturreservatet. Han meiner vern av naturen bør vere viktigare enn E6-utbygginga.

– Ein av de viktigaste grunnene til at vi har sagt nei til ein ny trase er at det vil fragmentere verneområdet i enda større grad, og føre til bruk av enda ein bru, i tillegg til alle de andre inngrepa som er i Lågendeltaet, seier Midthun.

Han seier dei allereie har hatt kontakt med departement for å prøve å få eit møte.

BEKYMRA FOR KOMPROMISS: – Kompromissar går ofte i favør av utbygging og utvikling, heller enn på naturen sine premissar, seier Ole Midthun i Naturvernforbundet. Foto: Frode Meskau / NRK

– Vi ønsker at verneverdiane skal ligge til grunn.

– Kva tenker de i Naturvernforbundet om et slikt type kompromiss?

– Kompromiss går ofte i favør av utbygging og utvikling, heller enn på naturen sine premissar. Så den formuleringa gjer meg nervøs for kva det betyr i praksis med et sånt type kompromiss.

Også Natur og Ungdom reagerer på utspelet frå dagens møte.

– Det er umogleg å bygge ein ny veg og samstundes ta vare på naturinteresser, skriv Sigrid Margrethe Hoddevik Losnegård i ein e-post til NRK.

Ho sit i sentralstyret i Natur og Ungdom. Dei meiner det ikkje er tida for å prioritere vegar.

– Espen Barth-Eide har heilt rett i at vi må sjå på det samla natur-fotavtrykket vårt, og derfor kan vi ikkje endre på vernet av Lågendeltaet, skriv Losnegård.

ENORMT PRESS: Sigird Margrethe Hodevik Losnegård meiner dyrelivet i Lågendeltaet allereie er under eit enormt press frå lyd- og lysforureining, og utslepp frå bilvegane som er i dag. Foto: Isabelle Dorothy Fuglevig Poole

Hvor ofte blir det gitt tillatelse til å bygge i naturreservater? Ekspandér faktaboks Ifølge Miljødirektoratet blir det svært sjelden gitt dispensasjoner for å få bygge i naturreservater.

Det er likevel blitt gitt fem tillatelser til større inngrep i reservater de siste åra.

Disse fem dreier seg om større veiprosjekter og kraftledninger som har berørt naturreservater, og der det er politisk besluttet å gjennomføre prosjektene.

For eksempel ble det gitt tillatelse til bygging i Åkersvika naturreservat i Hamar, da E6 skulle bygges der. Det skjedde ved at grensene til reservatet ble endret.

Vil gå i dialog

Espen Bart-Eide seier at dei sjølvsagt nå vi gå i dialog med alle partar som har engasjert seg i saka, både SV og Naturvernforbundet.

Han seier til NRK at E6 forbi Lillehammer tek opp i seg dilemma som ein kjem til å møte mange gonger i framtida.

– Det er viktig for meg at naturen som heilskap kjem betre ut. Vi må sjå på det samla natur-fotavtrykket vårt. Her kan det vere snakk om kompensasjonstiltak eller tiltak knytt til den gamle vegen og den nye vegen.

Ifølge Barth-Eide kan det vere snakk om smalare veg, lågare fartsgrenser og miljøtiltak langs den eksisterande vegen, som nå blir ein lokalveg.

– Det treng ikkje vere ein firefelts veg med fartsgrense 110 heller.

Frå før er det verna eit område lengre nord i Gudbrandsdalslågen som erstatningsområdet for tapt natur i Lågendeltaet.