– Jeg tok med noen julekort jeg tenkte vi kunne brette i dag, Erlend!

Helen Fredholm tar rundt mannen sin, som sitter i rullestol på rommet sitt på sykehjemmet i Østre Toten.

For to og et halvt år siden fikk han en hjerneblødning, som gjorde at han i dag er sterkt pleietrengende.

– Det var tøft å oppleve at han ble flyttet fra rehabiliteringsavdelinga her på sykehjemmet. Det var enda verre at jeg ikke fikk direkte beskjed om at treninga hans var avslutta, forteller Helen Fredholm.

50-ÅRSDAG: Erlend og Helen Fredholm, i hagen på Skreia. Bildet ble tatt da Erlend fylte 50 år, to år før hjerneblødningen. – Målet for meg har hele tiden vært å få Erlend hjem til Fredholm, sier Helen. Foto: privat

Holdt på i hagen

Det var våren 2017 at marerittet startet. Den aktuelle dagen holdt hele familien på med hagearbeid.

Erlend la tunge skiferheller på en ny gangvei. Plutselig hørte de et skrik, og 52-åringen stupte over ende på bakken.

– Vi løp til og fant ham bevisstløs. Sønnene våre begynte med hjerte-lunge-redning, og jeg ringte 113. Luftambulansen var på oppdrag langt unna, så brannvesenet kom først, forteller Helen Fredholm.

Etter hvert kom luftambulansen, og Erlend ble frakta til rikshospitalet.

Det som først så ut til å være en hjertestans, viste seg å være en kraftig hjerneblødning: En såkalt aneurismeblødning, eller hjernehinneblødning fra en utvekst på en blodåre.

I to timer pumpet det blod rett inn i hjernen til Erlend.

SORG: Helen Fredholm var sikker på at hun skulle bli enke da mannen falt om i hagen. Håpet er at Erlend skal kunne flytte hjem igjen til parets hus på Skreia. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Uten språk

Etter uker på rikshospitalet ble Erlend flyttet til nevrologisk avdeling på sykehuset på Lillehammer.

Skadene han hadde fått, var omfattende.

Han hadde mistet språket, og var helt og holdent lenket til rullestolen. Det var usikkert hvor mye han fikk med seg av det som skjedde rundt ham, men Helen og sønnene oppfattet at han gjenkjente dem.

Legene var klare på at det var et visst potensiale for opptrening, lenger enn ved en vanlig hjerneblødning.

Erlend ble flytta videre til Sunnaas, hvor han fikk opptrening, i tillegg til et kort opphold på en annen institusjon. Deretter fikk han plass på sykehjemmet på Østre Toten. Etter et knapt år på avdelingen for rehabilitering, ble han flyttet til langtidsavdelingen.

Her bor han i dag, sammen med pasienter som både er 30 og 40 år eldre enn ham selv.

Tilbud falt bort

Det ble lovet et fortsatt tilbud for videre opptrening med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Men ifølge Helen fikk hun etter hvert nyss om at dette tilbudet mer eller mindre hadde falt bort. Hun mener selv at hun aldri fikk direkte beskjed om endringen.

Etter ei stund kom det fram at ansvarsgruppa på sykehjemmet mente at Erlend ikke hadde svart godt nok på treningen som var gitt, og at det dermed ikke var noe poeng i å fortsette.

For eksempel skriver sykehjemspersonalet i et referat at: «Dette er fordi at intensiv trening ikke har hatt signifikant bedring hvilket gjør at fysioterapeut er med å veileder personalet for å opprettholde det han har av funksjon i dag.»

Helen forsøkte å ta til motmæle. Hun og andre rundt Erlend mente at det var mer positivt ved utviklinga enn det de ansatte ved sykehjemmet så.

– For oss var det små, men positive tegn. Det ble så viktig for oss å jobbe mot et mål, være et team rundt Erlend som kunne jobbe oss sakte, men sikkert framover, forteller hun.

HÅP: Denne setningen, i en brosjyre fra Rikshospitalet, er det som har gitt Helen håp. Her står det at flere studier har vist at potensialet for opptrening er stort i flere år etter blødningen. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Får penn og papir

Etter en kort stund på langtidsavdelingen, skjedde det imidlertid noe: En hjelpepleier foreslo at de skulle gi Erlend penn og papir, kanskje han klarte å skrive litt? Etter noe trening klarte Erlend å skrive både sitt eget navn, Helen sitt navn, og navnene på sønnene.

Hjelpepleieren fortsatte å gi ham utfordringer, og en dag tegnet hun opp ruter på et ark.

Hun tegnet et kryss i den ruta, og gav papiret videre til Erlend. Han tegnet en runding i ruta ved siden av. Erlend huska bondesjakk.

– Da gikk det opp for oss at Erlend var mye mer til stede og «klar i toppen» enn det vi trodde. Men det er jo ikke så lett å vise det når han ikke får sagt noe, sier Helen.

På et senere tidspunkt tok et par av Erlends venner med seg gitaren til sykehjemmet. Erlend var en svoren Beatles-fan, og hadde selv vært en habil gitarist.

Og hvorfor ikke prøve? Erlend huska flere grep på blant annet «Tom Dooley».

Erlend Fredholm fikk slag som 52-åring, og er uten språk. Men ett år etter viste det seg at han fortsatt kunne spille litt gitar! Du trenger javascript for å se video. Erlend Fredholm fikk slag som 52-åring, og er uten språk. Men ett år etter viste det seg at han fortsatt kunne spille litt gitar!

Ingen plan

Til tross for klare framskritt, følte ikke Helen at sykehjemmet og kommunen spilte på lag.

For eksempel hadde hun lenge bedt om at det skulle sendes inn søknad om et nytt opphold på Sunnaas. De ansatte ved sykehjemmet mente på sin side at det ikke var tilrådelig å sende Erlend på treningsopphold. De mente han ikke hadde godt av å bli flyttet ut av sitt vante miljø.

Da Helen fikk en annen fysioterapeut til å se på saken, ble konklusjonen motsatt: «Gitt hans komplekse medisinske tilstand hadde et vurderingsopphold på Sunnaas, med mål om å utarbeide retningslinjer for videre rehabilitering, vært gunstig,» skrev fysioterapeuten i sin rapport.

De ansatte på sykehjemmet mente at «hans terapeutiske vindu er både smalt og varierende», som det står i en rapport fra november 2018.

I et referat fra mai 2019, skriver kommunen at «Erlend har nå kommet inn i en fase hvor vi retter intervensjonen mot å ivareta funksjon, framfor å drive intensiv rehabilitering».

Ifølge Helen fikk hun beskjed fra en fysioterapeut etter et møte om at «ikke for å ta fra dere motet, men patologisk sett er det liten hensikt å forvente noen bedring etter to år».

Opptrening etter hjerneblødning (aneurismeblødning) Ekspandér faktaboks Tanja Karic er overlege ved Oslo Universitetssykehus, og er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Hun har tatt doktorgrad på rehabilitering etter aneurismeblødning. Aneurismeblødning (hjernehinneblødning fra et aneurisme) er en undergruppe av hjerneblødning som igjen er en undergruppe av hjerneslag. Karic mener, på generelt grunnlag, at rehabilitering etter aneurismeblødning tar lang tid. Det er tre ting som er viktig: • Holde ved like oppnådd funksjon • Jobbe målrettet med det som er pasientens utfordringer • Forhindre komplikasjoner. Jo lengre ut i forløpet, jo saktere ser man bedring, ifølge Karic. Men etter mange år kan det fortsatt skje bedring, og det må derfor gjøres nye vurderinger for rehabilitering ved behov. – Da må det jobbes målrettet ut fra det man ønsker å oppnå hos pasienten, for eksempel at vedkommende skal oppleve mestring på ett eller flere felt. Karic sier at rehabiliteringsinstitusjoner er et godt egnet sted for å gjøre vurderinger av pasienter som har overlevd aneurismeblødning. – Hvis man skal vurdere rehabiliteringsbehovet, må man vite hva man skal se etter. Hvis pasienten er på et sted der det ikke er slike pasienter så ofte, kan kunnskapen være begrenset.

Søker hjelp

For Helen ble situasjonen så opprørende at hun søkte hjelp hos Pasientombudet.

Tom Østhagen, pasient- og brukerombud i Oppland og Hedmark, gikk grundig inn i saken.

Han forklarer at de mente saken var så alvorlig at de sendte den videre til Fylkesmannen.

– Det handler først og fremst om mangelfull oppfølging av pasienten, slik vi ser det, forklarer han.

Fylkeslegen åpnet tilsynssak mot Østre Toten kommune 15. november i år.

– Lite framgang

Gry-Hege Strandbakke, enhetsleder for heldøgnstjenester i Østre Toten kommune bekrefter til NRK at rehabiliteringa ble avsluttet etter ett år.

Hun begrunner det blant annet med lite framgang hos pasienten.

– Vi er nødt til å styre ressursene mot de pasientene som trenger det mest. Vi vurderte på et tidspunkt at vi måtte gå fra akutt og intensiv behandling til vedlikeholdstrening, fordi tilstanden ikke bedra seg over tid.

Hun legger til at rehabilitering i stedet skulle gjøres som en del av hverdagsaktiviteten, utført av det pleiepersonellet som kjente pasienten godt.

LEDER: Gry-Hege Strandbakke, enhetsleder for heldøgnstjenester i Østre Toten, sier at selv om rehabiliteringa fra fysioterapeuter og ergoterapeuter ble avsluttet, skulle Erlend følges opp av annet personale på avdelingen. Foto: Geir Randby / NRK

– Har dere god nok kompetanse til å avgjøre hva som er best for en type pasient som Erlend?

– Vi er en bredt sammensatt gruppe med både fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og annet pleiepersonale som kjenner pasienten godt. Et alvorlig slagtilfelle som her, må ha trening når han eller hun er i modus for det. Det er ikke alltid at våre fysioterapeuter eller ergoterapeuter er til stede akkurat på det tidspunktet.

Strandbakke mener at vedlikeholdstrening er vel så viktig som rehabilitering. De funksjonene som allerede er på plass må holdes ved like, ikke minst med tanke på videre opptrening.

– Sett i ettertid, er det noe dere kunne gjort annerledes med opptreninga for Erlend?

– Vi har gjennomgått dette mange ganger, og vi ser at vi burde vært bedre på kommunikasjonen med pårørende.

Ny start

Ledelsen ved sykehjemmet besluttet imidlertid sommeren 2019 å gjenoppta treningstilbudet for Erlend. Fra og med desember skal han på nytt ha trening med fysio- og ergoterapeut. Hensikten er å utarbeide mål og tiltak for pasienten, som vil bli evaluert jevnlig.

Helen er glad for endringen.

– Nå skjer det noe, endelig. Vi håper og tror at Erlend har potensial til å utvikle seg mye, og kanskje kan han få flytte hjem på sikt. Det er mitt håp, sier hun.