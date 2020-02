Unggutten fra Gudbrandsdalen mener han har funnet selveste drømmeyrket. I det snødekte høyfjellslandskapet i hjertet av Jotunheimen passer han reinsdyrene for Lom tamreinlag.

– Det å drive med hunden og dyra, og å være ute, det er helt prima, sier Erland om hva som er det beste med læretiden som reingjeter.

1. mars går fristen ut for å søke seg til videregående utdanning. En oversikt fra Kunnskapsdepartementet viser at 49 prosent av elevene som begynte på videregående skole i fjor valgte seg yrkesfag. Siden 2014 har andelen elever på yrkesfag økt, ifølge departementet.

17-åringen fra Gudbrandsdalen er ikke i tvil om hvilket råd han vil gi ungdommer som nå skal velge seg retning.

– Det er lett å følge stimen. Jeg oppfordrer folk til å tørre å satse. Reis ut og prøv noe nytt, sier han.

Får støtte

Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V). Arkivfoto Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V), sier til NRK at hun er opptatt av at ungdommer velger seg til yrkesfag. Hun mener de bør følge sin indre drivkraft og interesse. Hun synes Erland Vangberg har gjort et modig valg som vil bli reingjeter.

– Det synes jeg er kjempetøft. Og så synes jeg det er kjempetøft at folk tenker at «nå skal jeg forfølge interessen min». Men så tror jeg også alle må tenke på at det er ikke sikkert at de kan gjøre akkurat dette hele livet. Men at de kan fylle på med noen fag eller noe utdanning og da og kanskje bruke det også til et annet type yrke senere i livet, sier hun til NRK.

8 av 10 fikk læreplass

En fersk oversikt fra Utdanningsdirektoratet viser at 8 av 10 yrkesfagelever som søkte om læreplass hadde fått seg dette ved utgangen av 2019.

I fjor var det over 28 600 som ønsket seg læreplass totalt i landet.

Flest søkere fikk seg læreplass innen bygg- og anleggsteknikk. Deretter fulgte teknikk og industriell produksjon og helse- og oppvekstfag.

Søkere som har fått lærekontrakt per desember 2019 Utdanningsprogram: Antall lærekontrakter per desember 2019 Andel søkere som fikk kontrakt Bygg- og anleggsteknikk 4758 85,5 Teknikk og industriell produksjon 4302 82.2 Helse og oppvekstfag 4191 70,6 Elektrofag 3549 79,7 Service og samferdsel 2777 69,9 Restaurant- og matfag 1014 76,1 Design og håndverk 905 75,4 Naturbruk 743 81,3 Medier og kommunikasjon (gammel ordning) 8 57,1 Kilde: Utdanningsdirektoratet

Mener kampanjene har virket

Kunnskapsministeren Trine Skei Grande mener det er kjempebra at flere unge nå har fått interessen for de ulike yrkesfagene.

– Det er bra for Norge, bra for norsk næringsliv og bra for den store omstillingen vi skal igjennom til et grønt lavutslippssamfunn at flere velger yrkesfag.

Hun mener dette også viser at alle kampanjene de siste årene, om at det er lurt å velge yrkesfag har virket. Samtidig understreker hun at Norge trenger dyktige folk i alle yrker.

– Jeg tror det er veldig mange som velger med hjerte når de tar yrkesfag. Jeg tror det er litt for mange mammaer som har puttet barna sin inn på studiespesialisering som de kanskje ikke er motivert til, sier hun.

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at det fortsatt er for mange som faller ut av videregående skole, og at regjeringen derfor jobber med en ny stortingsmelding om videregående opplæring.

TO ÅR PÅ SKOLEN: Erland har gått ett år på naturbruk på videregående skole og ett år på reindriftslinja i Kautokeino. Foto: Even Lusæter / NRK

Ble frelst

Ved foten av Galdhøpiggen, 1800 meter over havet, kjører Erland sakte av gårde på snøskuteren for å lede reinflokken på rett vei. Det var under en utplasseringsuke på ungdomsskolen at han prøvde seg som reingjeter første gang.

– Egentlig skulle jeg bli lastebilsjåfør som faren min, men han mente jeg måtte prøve noe annet, forteller 17-åringen.

Dermed ble det ei uke til fjells.

– Da ble jeg frelst, sier han.

Erland har gjennomført ett år på naturbruk på videregående skole og deretter gått ytterligere ett år på reindriftslinja i Kautokeino. Da hadde han allerede vært i dialog med tamreinlaget om en mulig læreplass.

Geir Egil Slettom i Lom tamreinlag setter pris på å ha med seg unggutten på jobben.

– Det å drive med rein er ikke likt alle steder, så jeg må bare prøve å lære fra meg slik vi driver det i Lom sommer og vinter, sier han.