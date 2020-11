Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Til sammen 100.000 nordmenn fra hele landet har nå fått en tekstmelding som starter med spørsmålet «Vil du vite om du er immun mot korona?».

– Vi har allerede mottatt noen telefoner og e-poster fra inviterte som lurer på om SMS-en de har mottatt er ekte, sier professor Torkjel Sandanger ved Univeristietet i Tromsø.

Han er leder av forskningsprosjektet «Korona og immunitet i Norge», et prosjekt der de, ved å se på antistoffer i blodet hos 30.000 nordmenn, vil finne ut hvor stor immuniteten er i landet.

Først ble 40.000 tekstmeldinger med invitasjon til å delta i forskningen sendt ut, og lørdag formiddag ble de resterende sendt ut.

De første 40.000 meldingene har en svarprosent som ligger på mellom 20 og 30, noe som er for få svar.

– Vi har prøvd å tøye det litt sånn at folk blir interessert og klikker seg videre, men vi ser at vi likevel ikke har nådd frem til folk, sier Sandanger.

Får vite testresultat

De som har mottatt tekstmeldingen fra forskningsprosjekt er helt tilfeldig utvalgt fra Folkeregisteret i Norge.

Det er kun de som får tekstmeldingen som kan delta i forskingen og Sandanger understreker at det derfor er viktig at de som blir invitert også blir med i undersøkelsen.

Via invitasjonen må man inn via BankID to ganger. Etter dette fyller man ut et spørreskjema om reise og symptomer, og får deretter sendt en pakke i posten med hjemmetest.

– Det følger med gode instruksjoner. Man stikker seg selv i fingertuppen, og legger to bloddråper på et papir, og sender den i en ferdig frankert konvolutt til et laboratorium, sier Sandanger.

Alle som deltar får vite om de har antistoffer eller ikke i blodet. De får dermed også vite om de er immune mot koronaviruset.

SETT SENDT HJEM: De som deltar i undersøkelsen får et slikt sett sendt hjem. Foto: UiT

Innlandet med lavest svarprosent

En tidligere undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Tryg Forsikring viser at folk i Innlandet også er de som er mest skeptiske til å ta en koronavaksine her i landet.

Hele 32 prosent av innlendingene svarte der at de ikke kommer til å ta en slik vaksine. På landsbasis svarte bare 18 prosent det samme.

Av de nå 40.000 meldingene som er sendt ut, varierer svarprosenten litt mellom fylkene. For eksempel ligger Troms og Finnmark på rett over 30 prosent mens innlandet har vært lavest til nå, med 20,2 prosent.

Altså har bare en av fem inviterte fra Innlandet til nå takket ja til å delta i forskningen. Sandanger sier at det ser ut til at de har bommet på å treffe de som bor i Innlandet.

– Vi vet egentlig ikke hvorfor. Det virker som at folk er litt lei av alt snakket rundt korona, og det virker som at noen er litt skeptiske til tekstmeldingen. Vi hadde egentlig trodd at folk skulle synes at dette var interessant å få vite om de selv har antistoffer i blodet, sier han.

Han sier det er viktig at flest mulig svarer ja til å delta.

– For å få det best mulige tallet på hvor stor andel av den norske befolkningen som har antistoffer er det viktig at alle fylkene er likt representert, sier Sandanger.

Unge trolig skeptiske

Alle som har fått invitasjon er over 16 år, men til nå viser det seg at det er de under 30 år som har lavest svarprosent.

Det er noe Sandanger synes er overraskende.

– Det er jo en gruppe som jeg ville trodd at var veldig interesserte i å få vite om de har antistoffer, for den største fordelen med denne studien er at du får personlig tilbakemelding på ditt eget resultat, sier Sandanger.

– Aldersgruppa over 80 har også lav svarprosent, men det er som forventet, sier han.

De som har fått tekstmeldingen om forskningen får en påminnelse til uka, og med det håper Sandanger at flere melder seg til å delta.