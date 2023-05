Regjeringen mener avtalen bidrar til å kompensere for økte kostnader.

Avtalen legger til rette for en inntektsvekst på 111.000 kr per årsverk, der 60.000 kr per årsverk er tetting av gapet mellom inntekten til bonden og andre grupper, melder Norges Bondelag.

– Avtalen løfter inntektene for alle bønder, og for alle produksjoner. Vi opplever at regjeringa ønsker å prioritere verdien av matproduksjonen. Det er viktig, skal bonden fortsatt ha tro på jobben som matprodusent. Men jobben med å løfte bondens inntekt er langt fra over, understreker leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Stor avstand

Norges Bondelag krevde 6,9 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør, mens statens tilbud var på 3,3 milliarder kroner.

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Det er helt idiotisk. En blir jo deprimert, for du driver med det du elsker, men du blir ikke satt pris på, sa Skjåk-bonde Liv Oddrun Maurstad da statens tilbud kom.

Det gode oppgjøret i fjor skulle gi en solid inntektsvekst. I stedet har det blitt en kompensasjon for økte gjødsel- og dieselpriser, hevder Maurstad.

Mer til melkebøndene

Melkeprodusenten har opplevd fallende inntekter og økte kostnader. Derfor ble melkeproduksjon prioritert i årets krav, sier Bjørn Gimming i bondelaget.

Årets oppgjør gir også melkebøndene mer, sier han.

– Vi styrker inntekten betydelig til melkebøndene landet rundt. Melkeproduksjon er viktig for å ha et landbruk over hele landet.

Når det gjelder øvrige grovfôrnæringer som sau og storfe, var det et ønske fra Bondelaget om å løfte disse mer enn forhandlingene har gitt som resultat.

Krevende forhandlinger

I forkant av forhandlingene sa leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, at staten måtte vise betydelig forhandlingsvilje.

Det siste døgnet har det dratt seg til og vært en krevende prosess rundt avgjørende spørsmål, uttalte han på bondelagets egen nettside.

KREVENDE: Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sier det har vært krevende forhandlinger. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Også i år er det det såkalt inntektesgapet det står om. Bondelaget krever 120.000 i lønnsvekst per år, mens tilbudet fra staten skal ha vært på 40.000 kroner.

Tidlig tirsdag morgen var leder i Innlandet bondelag, Elisabeth Gjems, svært spent på dagen.

– Behovet er kjempestort. Det må komme mer penger på bordet ja, sa Gjems.

Historisk uenighet

I år har staten bare forhandlet med Norges Bondelag og ikke med Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

De to organisasjonene ble nemlig ikke enige om et felles krav. Det har aldri skjedd før.

Staten bestemte seg for å gå videre med forhandlingene med bare Norges Bondelag.