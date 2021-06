Enige om jordbruksoppgjøret

Etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og Frp er det nå klart at tilbudet i årets jordbruksoppgjøret ikke blir endret på Stortinget, melder Nationen. Kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag lå på over to milliarder kroner.