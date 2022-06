Den spesielle hendelsen skjedde i øvingsfeltet Rena-Leir i Åmot kommune 20. mars for to år siden.

NRK skrev om om denne saken da mannen i 20-årene møtte som tiltalt i tingretten og ble funnet skyldig.

Soldaten fra Telemark bataljon var ute i skogen sammen med to kolleger for å tenne bål og kose seg. De ble oppmerksomme på en tiur i området.

De forsøkte å kaste snø mot fuglen for å får den vekk, men bestemte seg etter hvert for å flytte til en annen plass i stedet.

Men da soldaten skulle hente sekken sin ble han angrepet av tiuren.

Mannen har forklart at han forsøkte å løpe fra skogsfuglen. Men han tråkket gjennom på skaren og ble sittende fast med den ene foten. Han forsøkte å skremme fuglen ved å rope til den og gjøre seg stor, men uten at det hjalp.

Hugget med kniven

Ifølge mannen skal den store fuglen ha flakset med vingene, gjort et sprang og hoppet rett mot ansiktet hans.

I hånden hadde han en stor kniv han nylig hadde brukt til å lage ved til bålet med. Han reagerte med å slå mot tiurens hode med kniven.

Fuglen skal ha gått rett i bakken, rullet rundt og gjort noen krampetrekninger.

Soldaten forklarte i retten at han var i tvil om fuglen var død, og for sikkerhets skyld kuttet han over halsen på den.

Senere kuttet han opp tiuren og la den på bålet for å gi vilt lettere tilgang til å spise den.Han kuttet også av den ene foten, som han tok med seg.

HUGGET AV: Tiurens hode ble hugget av. Den dømte mannen mente han måtte avlive tiuren som lå med kramper etter et slag i hodet. Foto: politiet

Ble dømt i tingretten

Da saken var oppe i Østre Innlandet tingrett ble soldaten funnet skyldig og dømt til å betale 10.000 kroner i bot for brudd på naturmangfoldsloven og Viltloven.

Han anket imidlertid dommen. Eidsivating lagmannsrett har nå frikjent ham.

Lagmannsretten skriver at de legger mannens forklaring til grunn.

«Ut fra prinsippet om at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden i straffesaker, og at all rimelig tvil skal komme tiltalte til god, legger lagmannsretten tiltales forklaring til grunn», skriver retten.

De to kollegene som var sammen med ham under skogsturen skal ha stått 5-10 meter unna da han drepte tiuren. Deres forklaringer stemmer overens med soldatens, mener retten.

Offiser varslet politiet

Det var en offiser fra Rena Leir som meldte fra om saken.

Han var blitt oppringt av en kollega, som hadde sett en gjeng unge voksne på fritidstur.

Offiseren fikk beskjed om at gjengen hadde møtt en tiur, som de hadde kastet snø på og terget, samtidig som de lo og skrålte. Tiuren hadde blitt oppspilt, og en i gjengen hadde hugget etter tiuren med kniv og drept den.

Offiseren dro ut og fant soldaten som hadde drept tiuren og meldte fra til politiet.

SÅR I BRYSTET: Tiuren ble også påført et sår i brystet. Ifølge den dømte skjedde det etter at tiuren ble drept, slik at andre dyr lettere kunne komme til og spise den. Foto: politiet

Nødverge

Ifølge lagmannsretten er knivdrapet på tiuren objektivt sett et brudd på naturmangfoldloven og viltloven. Men retten har altså kommet til at soldaten handlet i nødverge.

«Tiuren var helt tett innpå tiltalte, han hadde derfor ikke tid til å vurdere eller prøve ut alternativer, og han hadde ingen mulighet til å trekke seg ytterligere unna», skriver lagmannsretten.

Ifølge lagmannsretten var handlingene innenfor det som var påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på hans person.

Retten skriver også at det ikke er holdepunkter for at tiltalte bidro til tiurens territoriell aggressivitet.