En skadd etter brann i båt på Mjøsa

To menn skal ha vært om bord i båten. Den ene har brannskader på beina, melder politiet.

Brannvesenet opplyser at brannen ble slukket ved hjelp av vannscooter, men at den stadig blusset opp igjen.

Ifølge øyevitner NRK har snakka med på stedet ble de to mennene reddet av en forbipasserende båt.

Vitner forteller at de hørte skrik og at de så to personer hoppe i vannet.

Deretter sto hele båten i flammer.

UNDERSØKES: Brannen i båten ble slukket i 16:30-tiden og ble tatt med inn til land for videre undersøkelser. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

100 liter bensin

Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Atle Bernhoft von Obstfelder forteller at det var 100 liter bensin om bord i båten da den brant.

– Det er en fritidsbåt. Brannen blusser stadig opp igjen, sa han.

Begge som var om bord i båten er fraktet til sykehuset på Gjøvik.

Mjøsvekteren og nødetatene er på stedet. Brannen i båten ble slukket i 16:30-tiden og ble tatt med inn til land for videre undersøkelser.

Årsaken til brannen er ennå ukjent.

SKADD: En mann som var om bord i båten ble brannskadd. Han, og den andre mannen som var om bord, er fraktet til sykehuset på Gjøvik. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK