Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– En ishockeyelev i VG3 er smittet, bekrefter toppidrettssjef ved NTG Lillehammer, Trond Hårberg.

Eleven ble syk i helga. På mandag denne uka ble personen testet. Tirsdag fikk eleven påvist covid-19.

Personen har ikke vært på skolen i forbindelse med skolestart, men har deltatt på trening med andre ishockeyelever, samt møtt flere av dem utenom trening.

Alle disse er nå satt i karantene. Det er 45 elever til sammen.

– Noen elever vil nok komme ut av karantene ganske raskt, men dette har vi gjort for å være ekstra forsiktig.

– Vet ikke om vi kunne gjort mer

Hårberg forteller at de har gjort alt de kan for å forberede til skolestart, men mener det er vanskelig å vite om folk er smitta etter ferien.

– Mange har vært på ferie og kommer rett til skolestart. Vi har vært veldig obs på dette. Vi har gjort hva vi kan for å informere elevene og hatt regler i orden. Jeg vet ikke om vi kunne gjort mer.

Kommuneoverlegen har ikke pålagt andre restriksjoner med hensyn til smittevernreglene. Fåberg forteller at smitten ved skolen ikke vil påvirke aktiviteten foreløpig.

Likevel sier han at dette kommer til å få stort fokus på skolen.

– Det skjerper sikkert elever og ansatte med tanke på det å ivareta smittereglene. Det vil selvsagt prege oss. Noen blir kanskje engstelig for å bli syke og det vil sikkert være flere som har spørsmål, sier han.

KRYSSER FINGRE: – Vi må bare krysse fingra for at det ikke er flere tilfeller, sier toppidrettssjef ved NTG Lillehammer, Trond Hårberg. Han bekrefter at en elev ved skolen er smittet, og sier de har gjort alt de kan for å forberede seg på en trygg skolestart. Foto: NRK

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

Alle spillerne og støtteapparatet i A-laget til Lillehammer ishockeyklubb skal også testes for covid-19, etter at eleven ved NTG testet positivt.

Ingen av spillerne på A-laget er i karantene, men tirsdagens trening ble avlyst etter nyheten om koronasmitte ved skolen. Onsdagens trening er også avlyst, skriver avisa.

Ikke grunn til økt bekymring

Steinar Grue er assisterende kommuneoverlege i Lillehammer kommune. Han bekrefter at det er snakk om et enkelttilfelle og at kommunen driver aktiv smittesporing.

– Vi tester nærkontakter og andre potensielt eksponerte.

Han forteller at ingen i familien til den smittede er satt i karantene foreløpig.

– Vi har definert de som har vært i nærkontakt med vedkommende i form av trening.

Grue mener det ikke er grunn til bekymring blant elevene, eller andre i kommunen.

BLIR TESTET: Assisterende kommuneoverlege i Lillehammer kommune, Steinar Grue forteller at de som har vært i nærkontakt med vedkommende de siste dagene blir testet onsdag. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Det er ikke noen grunn til økt bekymring. Nå er det viktig at vi får lokalisert de primære kontaktene og få testet de, sier han.

Dette skal skje onsdag.

Under koronaepidemien har 41 av Lillehammers innbyggere blitt registrert med koronasmitte. To av disse er døde.

FHI: – Skolene har gode rutiner

Sara Viksmoen Watle er overlege ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet. Hun forteller at idrettselever ikke er mer utsatt for smitte enn andre.

Likevel kan risikoen for smitte øke noe fordi elever som driver idretter med nærkontakt kan trene og delta i konkurranser innen sin krets som normalt, sier hun.

– Samtidig anses denne risikoen som lav for ungdommer fordi nødvendig nærkontakt oftest er kortvarig og det har vært få tilfeller av covid-19 i denne aldersgruppen.

– Men burde det settes noen tiltak for skoler som har idrettsklasser nå som smitten øker?

– Selv om vi nå ser en noe økende smitte av covid-19 i Norge er det fortsatt lite smitte blant barn og ungdommer. Skolene og idrettslagene følger anbefalingene for gult nivå i veileder om smittevern i skolene og veileder i smittevern for idrett, svarer hun.

FØLG MED: Smittesituasjonen vil kunne endre seg fortløpende utover høsten, så det er viktig at du følger med på rådene fra myndighetene, skolen og idrettslaget, sier Sara Viksmoen Watle i FHI. Foto: Heiko Junge

Watle sier at deres inntrykk er at de forskjellige skolene har laget seg rutiner og at de gjør en god jobb med å tilrettelegge for godt smittevern for elever og utøvere.

– Enkelttilfeller og små utbrudd vil allikevel kunne oppstå og reflekterer den generelle smittesituasjonen i samfunnet. Kommunene har da gode rutiner for å gjøre smitteoppsporing med testing og karantene for å stoppe viruset fra å spre seg videre.

Dersom smitten øker i samfunnet, vil det kunne gjøre at FHI må over på rødt nivå hvor nærkontakt ikke vil være tillatt. Gruppene må være mindre og alle eller deler av aktivitetene må stenges, forteller hun.