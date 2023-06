Én person sendt til sykehus etter boligbrann

Det brenner i et leilighetsbygg i Raufoss sentrum. Bygget har to bebodde leiligheter.

Brannvesenet er på stedet og har fått en person ut av bygget. Politiet melder at de har gjort rede for alle som bor i bygget. En person er sendt til sykehuset på Gjøvik for sjekk etter å ha fått i seg røyk.

Det er ikke fare for at brannen skal spre seg til andre bygg, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen.

Ifølge politiet er det meldt om kraftig røykutvikling på stedet.

– Vi ber folk som bor i nærheten om å lukke alle vinduer, sier Juul Oskar Juliussen Harviken, oppdragsleder i Innlandet politidistrikt.

Årsaken til brannen er ikke kjent.