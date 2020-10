En person funnet død etter hyttebrann

– Kriminalteknikerne har nå undersøkt brannstedet. Det er gjort funn av en død person i ruinene. Identiteten på personen er ikke bekreftet og det er begjært obduksjon.

Det sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Øyvind Bakken.

Pårørende til den tidligere savnede mannen i 50-årene er varslet.

Politiet kan fortsatt ikke si noe om brannårsaken.

– Saken vil bli videre etterforsket for å bringe brannårsaken på det rene, sier operasjonsleder Bakken.

To på sykehus

Det skal ha vært tre personer til stede på hytta da brannen startet rett før klokken 06.30. To av dem kom seg ut og fikk hjelp av en nabo med å varsle brannvesenet.

De forklarte at det også var en mann i 50-åra på hytta.

– To personer er kjørt ned til sjukehuset på Lillehammer for å bli tatt vare på der. De er til observasjon, sier Per Solberg, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

Siste informasjon fra sykehuset er at de to har lettere røykskader.

– Det er fortsatt to personer til behandling på sjukehus, sier operasjonsleder Øyvind Bakken søndag kveld.

Lette i nærområdet

SØK: Det ble lett i området rundt hytta etter den savnede personen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Samtidig som brannvesenet forsøkte å slukke brannen ble det undersøkt om den tredje personen hadde kommet seg ut.

– Vi undersøker om vedkommende kan ha tatt seg ut og vi søker i området rundt hytta, fortalte Per Solberg på morgenen søndag.

Rundt klokken 18 ble en person bekreftet omkommet etter brannen.

Krevende slukningsarbeid

Da brannvesenet kom til stedet var hytta overtent. Slukningsarbeidet var også krevende. Det er ikke bilvei inn til hytta så brannvesenet måtte legge slanger flere hundre meter for å få opp vann.

LANGT: Det er ikke bilvei til hytta og brannvesenet må trekke slanger flere hundre meter fram til brannstedet. Foto: Alexander Nordby / NRK

– De første som kom til stedet oppdaget at det var om lag 400 meter inn til hytta. De hadde ikke nok slanger heller så vi måtte få tak i flere slanger, sier Stig Ringlund, leder beredskap for Lillehammer region brannvesen.

Hytta hadde startet å rase sammen da brannvesenet kom fram. Nå er det etterslukning som pågår.