Over hele landet pågår det en diskusjon om å splitte eller beholde dagens fylkeskommuner.

Nå kommer også diskusjonen om den rett og slett bør legges ned.

– Jeg er sikker på at veldig få vil savne fylkeskommunen. Oppgavene bør overføres til kommune og stat, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

En fersk meningsmåling viser at mange støtter Listhaug. Kun 1 av 3 i Innlandet svarer at de vil beholde fylkeskommunen.

De rødgrønne har ikke velgerne med seg

Innlandet domineres av de rødgrønne partiene, som er sterke forsvarere av fylkeskommunen.

Fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp), mener ikke undersøkelsen er et tydelig signal på at folk vil bli kvitt den.

– Så mange som 35 prosent svarer at de ikke vet. Det er også verdt å merke seg, sier hun.

Men de som styrer har i liten grad folket med seg.

Det viser meningsmålingen som Sentio har gjort for NRK, Hamar Arbeiderblad, GD, Østlendingen og Oppland Arbeiderblad.

VIL LEGGE NED: Fylkespolitiker for Frp, Truls Gihlemoen, mener fylkeskommunen er både kostbar og unødvendig for folk. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Det viser hvor lite relevant fylkeskommune er for folk flest, sier Truls Ghilemoen. Han er gruppeleder for Frp i fylkestinget.

Frp har i alle år jobba for å bli kvitt fylkeskommunen, og har fremma forslag om det i Stortinget. Debatten om sammenslåing eller splitting har aktualisert dette, mener partiet.

Det bør skje raskt, sier Sylvi Listhaug.

– Å legge ned fylkeskommunen er det beste vi kan gjøre. Da sparer vi penger og kan sørge for bedre tjenester til innbyggerne, fremfor å bruke milliarder av kroner på byråkrati.

Mange er usikre

– Har vi bruk for fylkeskommunen i det hele tatt? Det er mye krangling, og vi blir et kostbart byråkrati, sier Ragnvald Øvergaard. – Det har kostet så mye ressurser å få til denne fylkeskommunen, så det er jo vanvittig å løse den opp, sier Elisabeth Rønnevig og Randi Ravlo Hersleth. – Det er unødvendig pengebruk å fjerne fylkeskommunen. Ingen forholder seg til den i hverdagen uansett, sier Kristoffer Melleby.

De som er mest positive til fylkeskommunen befinner seg hovedsaklig i den andre enden av den politiske skalaen.

Men meningsmålinga viser at også mange som stemmer rød-grønt er usikre.

I meningsmålingen svarer altså 35 prosent «vet ikke» på spørsmålet om fylkeskommunen bør legges ned.

– Det er oppsiktsvekkende mange. Det tar jeg som en bekreftelse på at behovet for fylkeskommunen ikke er tilstede, sier Gihlemoen i Frp.

Begynnelsen på slutten for fylkeskommunen?

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, tror den pågående diskusjonen om oppløsning av fylkeskommuner kan være starten på slutten for hele fylkeskommunen.

FYLKESKOMMUNE: Lars Nehru Sand tror det vil bli en diskusjon framover om framtida til fylkeskommunen. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Han mener regjeringens reversering av Solbergs regionreform er dårlig håndtert.

Reverseringen kommer før oppgavene er fordelt. Hvilke fylker som splittes og hvilke som består er preget av tilfeldigheter, mener Sand.

– Vi får ikke den mest ideelle inndelingen av Østlandsområdet, som kan produsere de beste tjenestene og få mer makt nærmere folk. Og da synes ikke jeg det ser ut som om denne reformen blir noe bedre, sier Sand, og viser til regjeringspartienes kritikk av Solbergs regionreform.

Han tror debatten inn mot neste stortingsvalg vil handle om fylkeskommunens fremtid. Om den skal bestå eller legges ned.

Vet ikke hva fylkeskommunen driver med

Innlandet fylkeskommune styres i dag av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Senterpartiet vil ikke legge ned, men styrke fylkeskommunen med flere oppgaver.

Fylkesvaraordfører Aud Hove tror svarene i undersøkelsen viser at folk vet for lite om hva fylkeskommunen driver med.

– Så lenge bussen går, veien ikke er for hullete og ungene har et skoletilbud, tror jeg ikke folk reflekter så mye over fylkeskommunen, mener hun.