Hun lar hjemmet få juledrakten på, når NRK er på besøk.

Men til tross for både tre og pynt i stua – det er trangt og vanskelig å få feiret høytiden i år for Hilde Cecilie Olsen i Eidskog i Innlandet.

– Jeg har ikke fått kjøpt gaver til barna enda. Jeg har heller ikke fått handlet julemat. Og jeg sliter med å forstå hvordan jeg kan få handlet alt, sier hun til NRK.

SMERTER: Hilde Cecilie Olsen sier det gjør vondt i mammahjertet å ikke kunne gi barna det de ønsker seg til jul. Foto: Frode Meskau / NRK

Kjenner på skamfølelse

Hilde Cecilie er mor til tre barn i alderen fem til ti år, som alle bærer drømmer om gaver og glede. Og det smerter mammahjertet at hun ikke kan gi barna det de ønsker seg.

– Det gjør vondt. Særlig når barna kommer hjem og sier at den og den i klassen ønsker seg de og de tingene. «Hvorfor kan ikke vi få det? Hvorfor kan ikke vi få det vi ønsker oss»?

Hun legger til at hun også kjenner på skamfølelse i slike situasjoner.

– Jeg føler meg mislykket som mamma.

ØNSKELAPPER: Røde Kors i Hamar har fått inn mange gaveønsker fra barn, fra familier som sliter med dårlig økonomi. Foto: Jenny Marie Sveen

En av fem er bekymret

Det er i disse dager dugnad og donasjon hos Røde Kors mange steder i landet, hvor frivillige skriver ned barns gaveønsker, som havner på ønsketrær.

Og det er flere enn noen gang som trenger en håndsrekning til jul, ifølge Røde Kors.

En av fem nordmenn er som Hilde Cecilie bekymret for om de har råd til julegaver i år, mens en av seks er usikre på om de har råd til julemat.

Det viser ferske tall fra Oponion, på bestilling fra Røde Kors. Spørsmål er stilt til et representativt utvalg av befolkningen på 1005 personer i desember 2023.

Er du bekymret for økonomien nå før jul? Nei, jeg har grei økonomi og ser at det kommer til å ordne seg. Nja, det er trangere enn ellers, men det skal gå på et vis. Ja, litt. Jeg kan bare kjøpe det aller nødvendigste. Ja, jeg har ikke råd til noe særlig til julefeiring i år. Vis resultat

HJELPER: Liv Berit Karlsen sier Røde Kors gjør så godt de kan med å tanke på å hjelpe dem som sliter. Foto: Frode Meskau / NRK

– Det har aldri vært så mange som trenger hjelp til jul. Det merker vi for eksempel på Barnas Røde Kors, hvor det er flere som kommer for å få kveldsmat, sier kommunikasjonsrådgiver i Røde Kors i Innlandet Liv Berit Karlsen.

Hun legger til:

– Vi merker det på antall henvendelser for å få matlevering, og vi merker det på ønsketrær som vi har rundt i hele landet. Det er rekordmange barn som ønsker seg gaver på ønsketreet.

Fattigdom før jula 2023 Ekspander/minimer faktaboks Hver femte nordmann kan komme til å droppe hele eller deler av årets julefeiring på grunn av dårligere økonomi.

Flere enn hver tredje forelder svarer at jula kommer til å bli vanskeligere i år på grunn av dårligere økonomi og mange klarer ikke skjerme barna

43 prosent av de som svarer at jula blir vanskelig mener barna vil merke dette

10 prosent vil hoppe over måltider i jula

13 prosent må spørre familie og venner om økonomisk hjelp

27 prosent vil være mindre sosiale i jula

29 prosent dropper reise til familie og venner i jula Kilde: Frelsesarmeen

Større behov enn i fjor

FRELSESARMEEN: Assisterende sosialsjef Elin Herikstad sier det er mye fattigdom nå før jul, og frykter at den kan vare lenge. Foto: Frelsesarmeen

Også for Frelsesarmeen er det flere enn noen gang som behøver bistand, sier assisterende sosialsjef Elin Herikstad.

– Behovet er veldig stort og vi ligger an til ny rekord i julehjelp, julemat og gaver. I fjor var økningen allerede 48 prosent opp fra året før. Vi trodde det var ekstraordinært og en topp, men vi merker nå et enda større behov.

Herikstad sier det er tøft å høre om alle dem som sliter.

– De fleste stedene må folk søke om hjelp til jul, og i søknadene oppgis det mange beintøffe personlige historier som gjør vondt å lese. Vi opplever en nød som vi er redd for at vil bite seg fast og vare lenge.

– Umulig å hjelpe alle

Også Liv Berit Karlsen i Røde Kors syns det er vondt at så mange faller utenfor.

– Det er vanskelig å se på at noen har det så utfordrende. Og dessverre er det umulig å hjelpe alle. Men vi gjør så godt vi kan.

Karlsen håper at de som har mulighet blir med på en hjelpedugnad nå før jul.

– De fleste av oss har mindre å rutte med nå, men de som har litt ekstra må gjerne bidra. Slik kan vi i Røde Kors hjelpe enda flere.

JULEPYNT: Hilde Cecilie Olsen har fått pyntet treet, men det står dårligere til når det gjelder å få kjøpt julemat og julegaver i år Foto: Frode Meskau / NRK

Har et håp om å få hjelp

Det er under to uker til jul, og med kun arbeidsavklaringspenger fra NAV som inntekt er det mangel på midler for trebarnsmor Hilde Cecilie.

Hun får 17.000 kroner utbetalt fra NAV i måneden, i tillegg til 5.000 i barnebidrag, og etter at de faste utgiftene er betalt, har hun mellom 2.000 og 3000 kroner å leve av i måneden.

Men hun har et håp om å få hjelp, og at det kan bli både jul, lys og glede.

– Jeg ville fått en indre ro, og slippe å føle at jeg er mislykket som mamma.