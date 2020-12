Elverum vant NM for tredje året på rad

Etter en spennende første omgang satt Elverum inn et ekstra gir, og vant til slutt kampen med hele åtte mål.

– Det føles utrolig godt. Nå har vi gledet oss til den cupfinalen her lenge, og det er veldig godt å trone året med et gull, sier Elverum-spiller Thomas Solstad.

Seksmålsscoreren takker samtidig de få som fikk lov til å slippe inn i hallen som publikum.

– Ut ifra de rammene vi har synes jeg publikum gjør en fantastisk jobb. Vi får kampen i vårt spor, og stoler på kampplanen. Det var egentlig bare kjempemorsomt å være på banen hele veien.

Spennende kamp

Det var høy temperatur fra start da de to lagene inntok banen. Flere tøffe taklinger gjorde det ikke kjøligere.

Elverum, som bare har tapt en kamp i serien denne sesongen, gikk til pause med fire måls ledelse.

Da andre omgang begynte dro Elverum ifra, og utvida ledelsen ytterligere, og vant til slutt kampen med åtte mål.

TØFFE TAK: Første omgang var preget av høy temperatur og flere tøffe taklinger. Den endte med en fire måls ledelse til Elverum. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Målrik kamp

Nærbø har tidligere tatt to junior-gull i NM, og for første gang sikrer de seg nå et sølv på senior nivå. Dette skjer bare tre år etter at de rykket opp fra første divisjon.

TOPP-SCORER: Andreas Horst Haugseng ble kampens toppscorer sammen med lagkamerat Tord Lode. Begge med sju mål i finalen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

På tross av tap i finalen sto Nærbø for kampens toppscorere. Andreas Horst Haugseng og Tord Lode satt hele sju baller i mål hver under cupfinalen.

– Jeg synes Nærbø gjør en veldig god kamp. All honnør til dem. De kommer forberedt, og de ypper veldig opp til dans i første omgang, sier Solstad.

Fire spillere med seks mål

Elverums toppscorere ble Dominik Máthé, Simen Nicolay Schønningsen, Thomas Solstad og Alexander Blonz. Alle med seks mål hver.

– Bredden vi har i laget er kanskje den største styrken vi har i år. At vi kan bytte mye, og spille på flere spillere er grunnen til at vi holder ut lengst i de fleste kamper, sier Solstad.

Det er Elverum-trener Børge Lund enig i.

– Det var sånn som vi forventa, at det kom til å bli tett. Jeg tror nok at det var bredden vår som avgjorde det. Vi står med masse krefter gjennom hele kampen, sier han.

MÅLRIK KAMP: Thomas Solstad var blant fire Elverum-spillere med seks mål i kampen. – Bredden vi har i laget er kanskje den største styrken vi har i år, sier han. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Endring i planene

Finalen, som vanligvis spilles i Oslo Spektrum, ble i år flytta til Boligpartner Arena i Hamar. Oslo-området ble uaktuelt fordi at det ikke er tillatt med tilskuere i hallene der.

FØRSTE SESONG: Børge Lund rodde i land seieren etter sin første sesong som Elverum-trener. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Boligpartner Arena i Hamar ble valgt i samråd med klubbene, Norsk Topphåndall og rettighetshaver TV 2.

På tross av at hallen ikke kunne fylles til randen med publikum, slik man har blitt vant med fra tidligere år, klarte de som var til stede å lage god stemning. Både bjeller og fløyter skapte godt med volum i Boligpartner Arena.

– Det var intenst. Det var ikke så mange tilskuere, men de som var her lagde masse støy. De sørget for at rammene rundt en sånn fin kamp var til stede. Det tror jeg begge lagene følte på, sier Børge Lund.