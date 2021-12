Elverum tapte i høydramatisk kamp

Elverum har fått bank i de to siste kampene mot topplaget Montpellier, etter flere sterke seire.

Onsdag kveld møtte de bunnlaget Meshkov Brest som kun sto med et poeng etter de første åtte kampene. Elverum lå på femte plass med åtte poeng. Seks lag går videre.

Åpnet dårlig

Det så ikke ut som Elverum møtte det samme laget de banket borte. Etter fem minutter hadde Elverum fortsatt ikke scoret, mens gjestene hadde scoret tre. Takket være keeper Emil Kheri Imsgard så det ikke verre ut.

Men Elverum kom seg raskt etter den dårlige åpninga, og 13 minutter ut i kampen kontret Christopher Hedberg inn 6-6. Angrepsmessig satt det bedre og bedre ut i omgangen, og laget scoret fra ulike posisjoner, men mange returer fra Emil Kheri Imsgard endte hos Meshkov Brest. Dermed holdt gjestene seg foran gjennom hele omgangen som endte 17-15 til gjestene.

I andre omgang virket det som Elverum hadde bestemt seg. Før det var gått fire minutter var laget oppe i ledelsen da Sindre Heldal løp inn 19-18.

På stillinga 22-20 måtte hviterusserne ta timeout. Men de bet seg fast utover i omgangen så Elverum kunne ikke ta noen hvileskjær. Halvveis var de bare et mål bak. Men gang på gang gjorde keeper Emil Kheri Imsgard viktige redninger. Det gjorde han også da Kasper Lien Thorsen kunne kontre og førte hjemmelaget for første gang opp i en tremåls ledelse 30-27. Men det glapp mot slutten for Elverum så det ble en høydramatisk avslutning. I kampens siste sekund scoret gjestenes keeper slik at Elverum tapte 32-33.

Elverum ligger dermed fire poeng foran Zagreb med en kamp mer spilt. De ligger på sjuende plass. Seks lag går videre.

Avgjøre sjøl

Assisterende trener Raymond Hamar slår fast at Elverum likevel kan avgjøre dette sjøl.

– Vi har nok noe å gå på, men vi trenger en seier til.

Men tapet var en bitter pille å svelge.

– Det er tett på dette nivået og små marginer. Det ble veldig synlig i dag.

Han slår fast at Elverum gjorde noen tekniske feil som gjorde at gjestene kom seg tilbake i kampen.