28. september 2019 satte Elverum norsk rekord da de samlet hele 12.337 tilskuere i Håkonshall.

Klubben klarte det ikke denne gangen med 8532, men det ble likevel fest i Håkonshall i en thriller av en kamp som ikke var avgjort før i siste sekund.

Skuffet

Strekspiller Thomas Solstad fortvilte etter det knappe tapet.

– Vi er skuffet og det er laber stemning i garderoben. Vi var så nære et sinnssykt sterkt poeng.

I kampens siste sekund bommet Elverum og dermed ble det etmålstap.

Solstad som hadde landslagskollega Sander Sagosen som motspiller i Håkons Hall, mener likevel de om noen dager vil være stolte av prestasjonen.

Solstad mener det var Kiels rutine som gjorde at de hadde marginene på sin side.

– Jeg syns vi var hakket bedre enn de i første omgang, og var jevnbyrdige på energi.

– Men, ja, nå er det bittert, sier han.

Tok føringa

Elverum lot seg heller ikke skremme av Sander Sagosen og Kiel. Et heltent Elverumslag tok føringa og holdt stjernene fra Kiel bak gjennom omgangen. Gang på gang scoret de på en av verdens beste keepere, danske Niklas Landin Jacobsen. Og jubelen sto i taket da Eric Johansson dundret inn 15-12 tre minutter før pause, mens Emil Kheri Imsgard storspilte som sisteskanse. Kiel klarte likevel å sette inn omgangens to siste mål så det sto 15-14 til pause til hjemmelaget.

Jevnt

STORSPILTE: Eric Johansson storspilte for Elverum. Foto: Geir Olsen / NTB

Kiel tok initiativet anført av Sander Sagosen i andre omgang og var oppe i en tomålsledelse, men Elverum kom tilbake og etter ti minutter utliknet Eric Johansson til 22-22. Og lagene fulgte hverandre som skygger utover i kampen. Halvveis ut i omgangen lobbet kantspiller Endre Langaas inn 24-24.

Det lå an til en høydramatisk avslutning da det ti minutter før slutt sto 27-28.

Og det kokte i hallen da Kiel måtte ta timeout etter at strekspiller Thomas Solstad satte inn 30-30 fem minutter før slutt. Mindre dramatisk ble det ikke da to Kielspillere gikk ned for full telling like etterpå. Sander Sagosen var en av de, men superstjernen kom seg på beina igjen. Like etter eksploderte hallen da Thorsen Fries reddet straffe. Fortvilelsen var like stor da laget ble avblåst for passivt et minutt før slutt og Kiel scoret 30-31. Elverum bommet i kampens siste sekund, og dermed ble det et bittert tap.

Elverum har hengt godt med i årets mesterliga, og har gode sjanser til å gå videre. Laget har flere imponerende seirer, og tok nesten skalpen til Kiel i Håkonshall.

Thomas Solstad mener Elverum fortsatt har gode sjanser til å nå sluttspillet.

– Det er tre kamper igjen. Spiller vi like bra som i dag, så er jeg sikker på at vi tar flere poeng, sier han.