Elverum sendte sjokkbølger gjennom håndball-Europa da de spilte uavgjort i den første åttendedelsfinalen mot det franske storlaget PSG. Eric Johansson utliknet få sekunder før slutt.

De største optimistene håpet at Elverum skulle utrette et mirakel borte mot PSG torsdag kveld i heksegryta Stade de pierre Courbon. Men det skjedde ikke.

Stolt av laget

– Det er klart det er supersurt å tape kamper. Men vi visste at dette ville bli tøft. Det er et av verdens beste lag, sier Tobias Grøndahl etter nederlaget.

Grøndahl sier han er veldig stolt å være en del av laget sitt.

– Det er fantastisk å være en del av dette laget og spille i disse kulissene og være med og kjempe i toppen av Europa.

Han mener det er en stor forskjell på de to kampene. Det var hjemmepublikummet.

– I Terningen hadde vi kanskje den åttende mann. Her hadde de nesten en niende mann. Så mye trykk fikk de energi og krefter av det. Det vet vi selv når vi spiller i Terningen.

I tillegg mener han at Elverum kom litt galt ut og ble hengende bak i hele kampen.

Han synes også det var mye rart av dommerne.

– Vi klarte aldri å ta inn på de. Kjipt, men de var bedre, sier Grøndahl.

Hang med i starten

Og Elverum viste null respekt fra start og kontret inn kampens første mål ved kantspiller Simen Heldal. Men det ble fort klart at hjemmelaget møtte heltente til denne kampen. De våknet fort opp og slo tilbake. Elverum hang likevel godt med i starten av kampen. Endre Langaas satte inn 4-4 fra strek etter at franskmennene ble helt utspilt. Da var det spilt sju minutter. Men franskmennene dro sakte ifra og halvveis i omgangen var det oppe i 10-6. Elverum ble straffet hardt for å bomme på klare sjanser. Da det sto 13-8 tok trener Børge Lund timeout. Det hjalp for Elverum scoret de tre neste målene i kampen.

Men mot slutten dro franskmennene ifra igjen. Ved pause sto det 20-14. Men håpet var fortsatt der. I Terningen forrige onsdag var laget bak med fem mål på det meste.

Klarte ikke ny sensasjon

TØFT: Eric Johansson og Elverum møtte et hardtspillende hjemmelag. Foto: Eva Ilseng / Elverum håndball

Men hjemmelaget viste i starten av andre omgang at de ikke hadde til hensikt å slippe Elverum nærmere. Etter seks minutter var de oppe i hele åtte måls ledelse. Utover i omgangen hadde Elverum bra dreis på angrepsspillet. Spesielt imponerte høyre kantspiller Kasper Lien og bakspiller Stig-Tore Moen Nilsen. Men det sviktet bakover. Dermed klarte de ikke å ta igjen franskmennene slik de gjorde hjemme i Terningen Arena. Det franske storlaget holdt Elverum på betryggende avstand.

Flere av Elverums supportere hadde tatt turen til Paris for å se kampen mot PSG. Du trenger javascript for å se video. Flere av Elverums supportere hadde tatt turen til Paris for å se kampen mot PSG.

Mot slutten lyktes franskmennene med alt og da Børge Lund tok nok en timeout sju minutter før slutt var det hele avgjort på stillinga 35-26. Det endte til slutt 37-30.