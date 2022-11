Anmelder politiet etter at mannen døde i arbeidsulykke

Det var en varm sommerdag i 2020. Ellen Marie Gjeilo var halvveis i sitt andre svangerskap og hadde tatt en hvil på sofaen. Da hun kom ut sto det en fremmed mann på terrassen.

Det var en prest.

Mannen hennes, Lars Emil Ødegård, var død. Han hadde kommet i klem mellom en betongvegg og ei kran mens han jobbet på en gård i Gran.

Det er vanskelig å huske hva hun tenkte, hva hun gjorde.

Det hun husker, er at behovet for informasjon var enormt. Hun ville ha svar. Med en gang. På hva som hadde skjedd og hvorfor.

De svarene har politiet aldri klart å gi henne.

Lars Emil Ødegård og Ellen Marie Gjeilo. Foto: privat

Anmeldes for tjenestefeil

Ellen Marie Gjeilo mener politiet gjorde mange feil i starten av etterforskningen. Feil som gjør at hun og familien kanskje aldri får svar på hva som egentlig skjedde med Lars Emil.

Hun er svært kritisk til politiets innsats i denne saken og mener jobben de har lagt ned ikke er en dødsulykke verdig.

Derfor har hun anmeldt politiet i Innlandet for tjenestefeil.

– Det er uverdig å komme med en hypotetisk løsning når svaret finnes, sier Ellen Marie.

Hun og advokat Lars Morten Bjørkholt viser til at både undersøkelsene på ulykkesstedet og de tekniske undersøkelsene av lastebilen og krana var mangelfulle. Og det ble ikke gjort en rekonstruksjon.

ULYKKESSTEDET: Mannen til Ellen Marie Gjeilo døde i en arbeidsulykke på denne gården på Gran. Foto: Privat

– Situasjonen kunne enkelt rekonstrueres. Da ville svar komme på rekke og rad, mener Gjeilo.

En nabo som har erfaring med kraner kom til og fikk løs Lars Emil Ødegård. Han er ikke avhørt.

– Han kunne jo fortalt en del om hva han så, sier Ellen Marie.

Følte hun fikk ansvaret

Saken ble henlagt to og en halv måned etter ulykken uten at politiet fant ut hva som faktisk forårsaket dødsulykken.

Det kunne ikke Ellen Marie slå seg til ro med.

Et halvt år etter ulykken satt hun med et nyfødt barn i fanget og ringte rundt for å finne svar.

Hun snakket med politiet, Arbeidstilsynet, kranfirmaer og eksperter. Satte seg inn i alt det tekniske.

Hun følte at ansvaret for å finne ut hva som skjedde med mannen hennes falt på henne, at hun endte med å forsøke å gjøre politiets jobb, at det ble opp til henne at etterforskningen ble gjort på en ordentlig måte.

– Mangelen på svar har forverret sorgprosessen. Hele situasjonen var ekstrem og politiet har gjort det verre, sier Ellen Marie.

SORG: Ellen Marie Gjeilo sier politiets håndtering av saken har forverret sorgprosessen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Etterforskningen gjenopptatt

Arbeidstilsynet deler synet på at etterforskningen var mangelfull. De påklaget henleggelsen og fikk medhold hos statsadvokaten.

– I denne saken opplevde vi at politiet henla saken uten at viktige arbeidsmiljøfaktorer ble ettergått godt nok, sier seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Kirsti Breen Tofte.

Etterforskningen ble gjenopptatt og arbeidsgiveren fikk en bot på 75.000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven.

Men det ga ingen flere svar.

– De feilene som ble gjort innledningsvis med svært mangelfull etterforskning, de led man for i resten av etterforskningen. Det var mer eller mindre umulig å utelukke og finne mulige årsakssammenhenger, sier advokat Lars Morten Bjørkholt.

MANGELFULL: Politiet i Innlandet anmeldes for tjenestefeil fordi etterforskningen var mangelfull, sier advokat Lars Morten Bjørkholt. Foto: NRK

Vil ha svar

Spesialenheten for politisaker bekrefter at de har mottatt anmeldelsen, men vil ikke kommentere saken nå.

– Når saken er tilstrekkelig opplyst til at det kan avgjøres, skrives det et begrunnet vedtak som sendes sakens parter, sier avdelingsleder i Spesialenheten, Espen Krogh.

Innlandet politidistrikt ønsker ikke å kommentere verken saken eller anmeldelsen.

Heller ikke firmaet som Lars Emil Ødegård jobbet for da han døde ønsker å kommentere saken.

Ellen Marie klandrer ikke noen i politiet personlig. Men sier hun er nødt til å si fra.

– Jeg kunne ikke levd med meg selv hvis jeg ikke hadde sagt fra. Jeg skal ha svar som jeg kan gi til ungene våre. Jeg skal ha svar for min egen del. Den siste historien må skrives rett.

Og hun vil at noen skal ta ansvar og hindre gjentagelse.

– Kan vi lære noe av en slik tragedie må vi ta med oss det.