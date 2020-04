Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var Romerikes Blad som først meldte om dødsfallet på Kongsvinger sykehus, som er en del av Akershus universitetssykehus.

Ifølge avisen, som har snakket med kvinnens sønn, ble hun syk etter å ha deltatt på en chartertur til ferie- og helsesenteret Solgården nord for Alicante i Spania.

– Hun var sprek og oppegående. Hun var aktiv i nærmiljøet, hadde et nettverk og var med på turer. Mamma hadde flere gode år igjen, uttalte sønnen til lokalavisen lørdag.

Ifølge sønnen skal ikke kvinnen ha hatt underliggende sykdommer.

– Forferdelig trist

Ifølge VG var 140 norske pensjonister på Solgården i begynnelsen av mars. Avisen meldte lørdag at minst 53 personer ble smittet etter opphold på senteret.

På sine nettsider skriver Solgården at de har fått meldinger om at gjester som kom hjem mellom 10. og 17. mars har fått påvist koronasmitte. Senteret er nå stengt.

– Vi synes det er forferdelig trist. Vi gjorde alt vi kunne og spurte de instansene vi mente var nødvendige å spørre, sier administrerende direktør ved Solgården, Arnt Harald Jerpstad til NRK.

Ifølge Jerpstad fikk ikke senteret noen advarsler om å avlyse turen.

– At det i ettertid viser seg at flere ble smittet er forferdelig synd. Vi tenker på dem som har blitt syke og ikke minst på de pårørende som har mistet sine kjære, sier han.

Totalt har ti pasienter med korona-smitte dødd på Ahus. 29 personer er innlagt med viruset viser en oversikt fra sykehuset søndag.

126 døde i Norge

Totalt er 6446 personer bekreftet smittet her til lands. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet søndag viser at 215 pasienter er innlagt på norske sykehus med korona-smitte. 126 personer er døde.

Søndag kom beskjeden om at en eldre pasient med koronasmitte døde på Drammen sykehus lørdag.

Totalt er fire personer døde av korona på sykehuset, skriver DT.no, som siterer Vestre Viken.

Søndag kom meldingen om at en person i Drammen er død. Mannen var ifølge kommunen beboer på et sykehjem på Konnerud.

Tre eldre personer ved to sykehjem i Bærum døde lørdag, ifølge kommunen.

NTB melder søndag at ytterligere to beboere på et sykehjem i Oslo som var smittet med covid-19, er døde i løpet av helgen. En beboer med påvist smitte døde på Oppsalhjemmet lørdag, mens en annen døde på Bekkelagshjemmet søndag.