For første gang i Norge er det testet såkalt toveislading av elbiler. Ved hjelp av ny teknologi tapper man strøm fra elbiler mens de står stille. Denne strømmen føres tilbake i nettet og kan benyttes til andre ting.

– Dette kan brukes der biler står samlet og parkert over lang tid, som for eksempel på flyplasser. Eller det kan brukes i hjemmet, sier direktør i Statsbygg, Anders Fylling.

Statsbygg har gjennomført forsøket i samarbeid med Meshcraft, Multiconsult og Nissan Europe. Nå vet de at teknologien fungerer og at det kan gi store fordeler i framtida.

Fylling forteller at hvis hele den norske elbilparken på 250.000 biler kan brukes på denne måten, vil det føre til mindre trøkk på nettet og til redusert investeringsbehov.

Les også: Dette bør du ha i skapet før katastrofen inntreffer

Planlegge bilbruk

Ett eksempel på mulig bruk av den nye teknologien er elbiler parkert på Gardermoen. Parkerer du elbilen din der mens du er ei uke på ferie, kan det kanskje i framtida bety at du kan tjene penger på å leie bort batterikapasiteten på bilen din.

– Her har vi et antall biler som står og vi vet hvor lenge de skal stå der. Hvis alle de er koblet til et nett og vi kan styre det fra en sentral, så kan vi bruke det som ett stort batteri. Det er spennende, sier Fylling.

I praksis kan det bety at man for eksempel lader opp batteriet på bilen om natta, når strømmen er billigere og det er mindre behov for strøm til andre ting. Så kan man selge strøm fra den samme bilen på et annet tidspunkt når det er lønnsomt.

Å lade billig om natta og selge dyrt om dagen krever innføring av differensiert strømtariff. Det skal etter planen innføres neste år.

Hvis man utarbeider et styringssystem for det, kan bilen være fulladet når du henter den etter endt ferie. Og, du kan ha tjent penger på utleie av batteriet.

Biler står mye stille og det går raskere å lade opp enn å tappe batteriet. Fylling understreker også at bilbatteriet kan bli utsatt for noe mer slitasje når det blir utladet og oppladet flere ganger, men at dette i utgangspunktet ikke vil være et problem.

Åsmund Møll Frengstad (t.v.) og Anders Fylling informerer statsråd Ola Elvestuen om toveislading av elbil. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Stor nyhet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener toveislading også kan bli et viktig virkemiddel i klimakampen.

– Det vi ser her er ett forsøk, det er en start. Dette er virkelig en stor nyhet, sier Elvestuen.

Han mener at dette systemet gjør oss mer fleksible og at det gir muligheter til å spare store summer på investeringer. At det også vil gi hver enkelt elbileier sjansen til å få en verdi ut av elbilen, er noe Elvestuen ser på som positivt.

Hvilke muligheter ser du med denne nye teknologien?

– De er virkelig store. Her har man muligheten til å få et desentralisert energisystem som vil ha en stor betydning i Norge.

– Genialt

Også Naturvernforbundet er positiv til forsøket.

– Hvis man får dette til å fungere i en større skala kan dette være positivt, men teknologien er ikke der nå, sier Audun Randen Johnson, som er klimarådgiver i Naturvernforbundet.

Han mener toveislading av elbil i framtida vil være en av flere metoder for lagring av strøm.

Unni Berge som er kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening synes utviklinga av denne teknologien er veldig spennende. Hun forteller at det i 2025 vil være 1 million elbiler i Norge, noe som representerer en gigantisk lagringskapasitet.

– Denne kapasiteten må folk lære seg å bruke. Dessuten vil denne kunnskapen være veldig viktig når verden skal over fra fossil til fornybar energi.

Berge sier bruken av strøm fra elbilbatterier kan være med på å lette flaskehalsen som kommer til å være på strømnettet i framtida. Hun tror også at denne teknologien kan bli en global næringsmulighet for norske bedrifter.