Reagerer på særbehandling av stortingsrepresentanter

For fire år siden søkte ekteparet Katrine og Giert Schiager om å få bo på ulike adresser.

Skatteetaten avslo søknaden.

Nå reagerer ekteparet. De mye omtalte pendlerboligsakene antyder at stortingsrepresentanter har mulighet til å gjøre nettopp dette.

– Så de kan gjøre det, men vi menige kan ikke gjøre det, sier Giert Schiager.

Tilpasset skoletilbud

Sønnen deres skulle for fire år siden starte på videregående. Han hadde vansker på skolen. Han hadde derfor behov for et annet skoletilbud enn det han kunne få i det som den gang het Nærøy kommune i Trøndelag, hvor de bodde på den tiden.

Et slik tilbud fantes på Koppang i Stor-Elvdal i daværende Hedmark fylke.

I dag holder ekteparet til i Trysil. Foto: Knut Røsrud / NRK

På grunn av Katrines jobbsituasjon kunne hun i utgangspunktet ikke flytte fra Nærøy.

Derfor søkte Giert om å få bostedsadresse på Koppang imens sønnen skulle gå på videregående der. Samtidig skulle Katrine bo og jobbe i Trøndelag.

Planen var at Giert skulle flytte tilbake til Trøndelag etter at sønnen hadde fullført skolegangen.

Svaret fra Skatteetaten var skuffende.

– Vi fikk til svar at ektefeller må bo under samme tak, sier Giert.

Unntak for stortingsrepresentanter

I folkeregisterloven er hovedregelen for ektefeller som følger: "En person som har felles hjem med ektefelle eller barn, registreres med bosted der ektefelle eller barn er bosatt".

I denne loven finnes det imidlertid en særregel for stortingsrepresentanter. Det bekrefter avdelingsdirektør i Folkeregisteret Elin Imsland i en e-post til NRK.

En stortingsrepresentant registreres som bosatt der representanten var registrert bosatt da vedkommende ble valgt inn på Stortinget, dersom representanten disponerer bolig til bruk der, opplyser hun.

Elin Imsland, avdelingsdirektør i Folkeregisteret, bekrefter at det er lettere for stortingsrepresentanter å få unntak fra regelen om felles bosted for ektefeller, enn det er for andre. Foto: Skatteetaten

– Bostedsregistreringen er i utgangspunktet uavhengig av hvor evt. familie er bostedsregistrert. Dersom stortingspolitikeren har felles hjem med ektefelle og/eller barn, skal disse som hovedregel registreres bosatt på samme adresse, med mindre de har særlig svak tilknytning til boligen, f.eks. ved at de aldri har bodd i den aktuelle boligen eller området, skriver Imsland i e-posten.

På grunn av særregelen er det ifølge Imsland lettere for stortingsrepresentanter å få unntak fra hovedregelen om at ektefeller skal ha felles bosted, enn det er for andre.

Det var denne forskjellsbehandlingen som fikk Katrine og Giert Schiager til å reagere.

Ekteparet mener at reglene bør være like for dem som for stortingsrepresentanter. Foto: Knut Røsrud / NRK

– For strengt

Fremskrittspartiets Tor André Johnsen har stor forståelse for at ekteparet reagerer. Han mener regelverket er urettferdig.

– Det er et veldig godt bevis på at her må reglene endres, slik at det blir likt for alle, sier han.

Johnsen mener i tillegg at historien deres viser at det generelt er for vanskelig å få unntak fra reglene.

– Det er noen få som har behov for spesialtilpasninger i løpet av livet, og da bør vi fra politisk hold legge til rette for det.

Han sier at han ønsker å følge opp dette, i første omgang med et skriftlig spørsmål til finansministeren.

Tor André Johnsen (Frp) mener at regelverket må tilpasses dagens moderne samfunn. Foto: Knut Røsrud / NRK

Men Johnsen understreker at en slik liberalisering av regelverket, kan bli misbrukt.

– Men fortsatt er det viktig at du har et fleksibelt regime som gjør at du kan ta hensyn til utdannelse, familiære forhold og helse, som er midlertidige situasjoner i løpet av et liv.

Måtte flytte

Ekteparet Katrine og Giert Schiager så ingen annen utvei i 2018 enn å flytte til daværende Hedmark begge to, sammen med sønnen. Valget falt til slutt på Trysil.

– Da var det bare å flytte, for vi prioriterte gutten, sier Giert Schiager.

I dag bor ekteparet sammen i Trysil, og de har ikke tenkt til å flytte tilbake til Trøndelag. Foto: Knut Røsrud / NRK

Han flyttet ned litt før kona. Hun var i en periode i ettertid nødt til å pendle opp til Trøndelag på grunn av jobben.

Dette var i tråd med hva Skatteetaten krevde av dem.

Selv om sønnen i dag er ferdig på videregående, har de ingen planer om å flytte tilbake til Trøndelag.

Likevel skulle de helst sett at regelverket ble endret.

– Jeg synes det er veldig firkanta regler. Det blir så mye konsekvenser ut av det, sier Katrine Schiager.