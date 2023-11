Kan bli vanskeleg å få tak i mandelpotet til julemiddagen

– Vi har god plass på potetlageret, seier potetbonde Thor Sve Bjørndal.

Vanlegvis fyller rundt tusen tonn med mandelpotet lageret hans i Vågå.

Men i år har han berre fått hausta to hundre tonn.

For det har vore ein tung sommar for potetbonden i Gudbrandsdalen. Først var det tørke, så mykje regn, også flaum.

– Sommaren har vore utfordrande. Det vart ikkje noko spesielt bra nei, seier Bjørndal.

Det har vore ein krevjande sommar for potetbonde Thor Sve Bjørndal på Sve gard i Vågå. Foto: Even Lusæter / NRK

Kan bli mangelvare

Noreg er eit av få land som produserer mandelpotet.

No ligg det an til å bli manko på poteten som er særleg populær til julematen og rakfisken.

Bama har om lag 4800 tonn med mandelpotet på lager, ifølgje kommunikasjonsrådgjevar Anne Victoria Frogner.

Det er rundt 38 prosent mindre enn i fjor.

– Det er klart det er ei fare for at vi ikkje får tak i mandelpotet til julemiddagen det når produksjonen er såpass mykje lågare, seier Elisabeth Gjems, leiar i Innlandet bondelag.

– Eg tenker det er ein lærepenge for oss som er vane med å få tak i det vi vil, når vi vil ha det. Vi er sårbare, og klima og uventa hendingar kan gjere til at vi ikkje får tak i det vi skal ha.

Mandelpoteten er populær til julemiddagen, anten om du et ribbe, pinnekjøt, rakfisk eller lutefisk. I tillegg er det mange som lagar lefse av mandelpoteten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Også Gartnerhallen, som er Noregs største leverandør av frukt, bær, grønsaker og poteter, har mindre potet på lager enn tidlegare.

Nedgangen på mandelpotet klasse 1 var på 30 prosent samanlikna med i 2022.

– Om det blir nok mandelpotet til jul, spørst på kor mykje som blir seld frå no og fram til jul, seier Frogner.

– Vi ser an situasjonen fortløpande og vurderer eventuelt å importere frå Finland.

Vurderer å lempe på krava

For bonden i Gudbrandsdalen vart fleire hundre mål med mandelpotet ståande att på åkrane etter flaumen i august.

I tillegg til at mange av potetene i Gudbrandsdalen drukna, bar også mange av dei preg av å ha vore stressa.

– Dei blir raudlege i skalet. Det er berre misfaring, men slik betalar dei ikkje for, seier Bjørndal.

430 mål med potet sto under vatn og drukna på åkrane i Vågå og Sel i Gudbrandsdalen. Foto: Even Lusæter / NRK

No vurderer Bama å endre på enkelte krav til potetene i ei periode, grunna årets elendige avling.

– Alle potetprodusentar følgjer dei same kvalitetskrava som inkluderer vurdering av indre og ytre skader, framand smak eller lukt, fastheit, farge og storleik, seier Frogner.

– Visse avvik blir tillate i ulik grad, og vi ser på moglegheita for å endre enkelte krav i ei periode, som vi normalt gjer, basert på årets avling. Vi vil som alltid ha nulltoleranse for ròte og mugg.

Treng meir tryggleik

Elisabeth Gjems håpar det ikkje blir finsk mandelpotet til julemiddagen.

– Det blir ikkje heilt det same med finsk potet til julemiddagen. Det ligg ein viss identitet i den biten, og folk har tilknyting til poteten, seier ho.

Bondelagsleiaren meiner det er alvorleg at ein tredel av mandelpotetavlinga i Noreg har gått tapt i år.

– Det er alvorleg og det viser at vi må oppretthalde produksjonen i heile Noreg. Ofte er det landsdelar eller område som er hardare råka av ekstremvêr enn andre.

– Hadde dette vore for 200 år sidan, hadde det vore eit ordentleg uår og mange hadde nok tenkt å heller reise til Amerika, seier Elisabeth Gjems, leiar i Innlandet bondelag. Foto: Arne Sørenes / NRK

For å sikre at potetbøndene som vart hardt råka av ekstremvêret framleis skal drive med potet, meiner ho det må vere betre tryggleik rundt dei.

Ho foreslår mellom anna ei ordning som dekker potet som var øydelagt i denne sesongen, men likevel hausta.

Den generelle produksjonssviktordninga dekker noko av tapet, men ikkje nok, meiner Gjems.

– Flaumen kom på slutten av vekstsesongen. Det vil seie at potetbøndene har gjort heile jobben og investert mykje i avlinga, også går dei på så store tap.

– Når forholda er så usikre, treng vi eit tryggleiksnett som er endå betre enn det vi har i dag, meiner Gjems.

Må importere meir

Landbruks- og matminister, Geir Pollestad (Sp), viser til den generelle produksjonssviktordninga og seier dei ikkje vurderer ei spesialordning for potet.

– For årets vekstsesong har vi laga ei spesialordning for korn, ved at ein kan få tilskot ved produksjonssvikt for hausta korn som blir avvist eller resulterer i eit nulloppgjer hos kornkjøpar.

– Vi vurderer ikkje noko tilsvarande for potet eller lagringsgrønsaker, seier Pollestad.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) trur vi må importere meir potet i år enn vanleg. – Og det er synd, for eg trur mange er som meg og helst et norsk potet. I dette potetlandet meiner eg vi både bør ete meir potet og produsere meir av den sjølv. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Han forstår at potetbøndene står i ein krevjande situasjon etter årets sesong.

– Lagertala tyder på at potetbøndene har blitt hardt råka av det ekstreme vêret, og eg forstår at det kan vere utfordrande.

– Vi importerer også i normalår, men med mindre potet på lager må vi nok importere meir enn vanleg denne sesongen.