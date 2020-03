Ein person omkomen i trafikkulykke i Nord-Odal

Klokka 08.03 meldte politiet at ein person er bekrefta omkomen. Tre andre personar skal vere involvert, og er tatt hand om av ambulanse.

– Det ser ikkje ut som om dei er veldig alvorleg skadd, men det er tidleg å seie. Dei er oppegåande, seier operasjonsleiar Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt til VG.

Politiet fekk circa klokka 07.15 melding om ein kollisjonen mellom to køyretøy. 10–15 minutt seinare opplyste Vegtrafikksentralen at helsepersonell var på staden.

– Det er snakk om to køyretøy som har kollidert. Det var tre personar i det eine køyretøy og ein i køyretøy nummer to. No jobbar helse på staden, i tillegg er politiet der og jobbar med avhøyr, seier operasjonsleiar Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt til NRK klokka 08.20.

– Me vil få bistand av kriminalteknikarar frå politiet og ulykkesgruppa frå Statens vegvesen for å gjere kriminaltekniske undersøkingar, seier han.

Ulykka skjedde i Nord-Odal i Innlandet. Vegen forbi ulykkesstaden er stengt.