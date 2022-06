Campingeier mener russen skremmer vekk gjestene

– Man skulle tro det fantes flere plasser hvor russen kan være, i stedet for at de står i lille sentrum og lager et helvete.

Det sier Roar Maske, eier av Tynset Rom & Camping. Han er frustrert over støy fra russen i helgene, og mener at det går utover bedriften hans og gjestene.

Russen på Tynset har nemlig utsatt årets russetid. De begynte i midten av mai, og skal holde på til 18. juni. Det er langt inn i høysesongen for campingen.

Et av stedene russen har fått lov å være er på en parkeringsplass i nærheten av campingen.

Det er støyen fra lydanleggene til russen som er problemet. Du trenger javascript for å se video. Det er støyen fra lydanleggene til russen som er problemet.

Får klager fra campere

Campingeieren tror ikke at de er de eneste som plages av at russen er i sentrum. Men for ham går det utover levebrødet. Det er spesielt bobilfolket som ikke kommer til campingen.

– Det går rykter i bobilmiljøet om at Tynset bare er bråk og spetakkel, sier Maske.

I helga som var hadde campingen færrest antall besøkende på over en måned. Campingeieren forteller at gjestene klager på støyen hver eneste dag.

NRK har vært i kontakt med flere gjester som bekrefter festbråk under oppholdet deres, og på Booking.com har flere påpekt støyen i kundeomtaler.

Roar Maske er fortvila over at russen har fått tillatelse til å være på parkeringsplassen i sentrum. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Maske mener at russen må finne andre steder å feste. Ikke bare av hensyn til gjestene på campingen, men alle som bor i området.

Nå vil han at politiet og kommunen skal ta tak, og få slutt på festbråket. Derfor skrev han et leserbrev i lokalavisa Tynsetingen.

– Jeg er ikke ute etter å ta russen, det er jo helt naturlig at de vil feste. Men de trenger ikke å plage livet av oss her nede i sentrum.

Utsatte russetiden

Russepresident Karenus Kleffelgård Aaeng har forståelse for at folk kan bli plaget av støyen.

– Hvis det er sånn at folk ikke får sove på campingen eller reiser tidligere, så er det veldig kjipt.

Samtidig mener han at det er vanskelig når de ikke har alternative møteplasser.

– Vi har fått lov å stå på to parkeringsplasser i sentrum. Jeg føler på en måte at vi ikke har så mange andre alternativer, forteller russepresidenten.

Tynsetrussen har utsatt årets russetid, for å kunne jobbe mer med skolearbeid de siste ukene.

Det synes campingeieren er dumt, fordi den nå krasjer med turistsesongen. Politiet er enige med han.

Vil påvirke når russetiden skjer

Politistasjonssjef Bjørn Tore Grutle har skrevet et eget leserbrev i Tynsetingen, som svar på campingeieren sitt.

Politistasjonssjef Bjørn Tore Grutle mener at folk bør erkjenne at det kan bli støy i sentrum i russetiden. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han skriver at politiet er enige om å forsøke å påvirke når neste års russefeiring skjer.

– At den starter tidligere og slutter tidligere, altså fra slutten av april til 17. mai.

Politistasjonssjefen sier også at de etter beste evne vil prøve å forebygge uønskede hendelser. Samtidig må alle erkjenne at det kan bli noe lyd og støy i sentrum disse ukene på våren.

Kommunen vil tilrettelegge

Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset mener at det eneste kommunen kan gjøre er å tilrettelegge og anbefale enkelte områder hvor russen kan være.

Ordfører Merete Myhre Moen mener at det viktigste er å sørge for god dialog. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Men vi kan ikke sitte og passe på dem, sier hun.

Hun tror at det beste de kan gjøre er å sørge for god dialog mellom russen, politiet og kommunen. Hun skryter av russens oppførsel, og sier at kun bråket er utfordrende.

– Men vi må nok akseptere at det blir litt støy i sentrum i noen uker, i hvert fall i helgene.