Yasser ville selge nattmat, men kommunen nektet. Fryktet uro og rotter

Yasser Shams ønsket å skaffe seg en jobb, og gikk inn for å servere egyptisk mat til sultne lillehamringer.

Men kommunen mente måten han drev matservering på kunne skape uro, og rotter i gatene fra folk som sølte mat.

I dag er Shams arbeidsledig. Men Statsforvalteren i Innlandet mener han ble urettmessig behandlet av kommunen.

Etter å ha forsøkt med forlik, går han nå til sak og krever 200.000 kroner i erstatning.

Kommunen på sin side nekter, og mener at de ikke har gjort noe galt.

Hvordan kunne dette skje? Vi begynner med starten.

FRAMTID: Yasser Shams drømte om en framtid med egen arbeidsplass i Lillehammer. Den tidligere journalisten ville servere egyptisk mat til sultne byfolk. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Møte med byråkratiet

Yasser Shams kom til Norge i 2017. I hjemlandet hadde han opplevd at journalistkolleger var blitt skutt og drept på åpen gate.

Han fikk politisk asyl og begynte på norskkurs.

Men Shams ville ikke bare lære språket. Han ville jobbe. Derfor begynte han å se etter forretningsmuligheter allerede mens han gikk på kurset.

– Jeg satt oppe til langt på natt og lærte meg hva norske lover krever av serveringsbransjen, forteller han.

1001 MAT: Dette er matvogna Yasser og vennene hans ville satse på. Den sto midt i Lillehammer sentrum, tett ved flere av de større utestedene i byen. Men matserveringen måtte stenge kl. 21, bestemte kommunen. Foto: privat

Sammen med to arabiske venner startet han matvogna «1001 Mat» i 2019.

Men det var ikke enkelt å få til lønnsom drift med de utleieprisene som er i sentrum.

Likevel tenkte han at det kunne gå, særlig om de kunne selge mat til sultne folk som hadde vært ute på byen.

Shams ønsket derfor å ha åpent til klokka 3 om natta. Da stenger utestedene i Lillehammer.

– Da møtte jeg byråkratiet. Kommunen ga bare tillatelse til å ha åpent til klokka 20, forteller han.

OPPGITT: Yasser mener han har blitt dårlig behandlet av Lillehammer kommune. Nå ønsker han at Lillehammer kommune skal komme med en unnskyldning, og betale han for det han tapte. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kommunen fryktet rotter og uro

Det er vedtatt i Lillehammer kommune at serveringssteder kan ha åpent til klokka 03. Men da Shams søkte om dette, avslo kommunen søknaden ved å vise til at kommunen kan, «når «særlige grunner» foreligger, gjøre unntak fra gjeldende åpningstidsbestemmelser for det enkelte serveringssted.»

Begrunnelsen fra kommunen var blant annet at servering fra matvogn kunne føre til matsøppel i området, slik at det kunne bli problemer med rotter.

Kommunen mente videre at matboder generelt fører til uro og ordensforstyrrelser på denne tiden av døgnet. De hadde innhentet uttalelser fra politiet, som mente det samme.

Folk som var påvirket av alkohol burde komme seg hjem, ikke oppholde seg i en kø foran en matvogn. Det kunne skape irritasjon, sto det i avslaget fra kommunen.

Tidligere erfaringer med matvogner var at de forsøkte å holde åpent så lenge som mulig, og at de ikke forholdt seg til stengetidene, sto det videre.

SERVERING: Her sto matvogna, på den såkalte branntomta i Lillehammer sentrum. Foto: privat

Shams klagde, og kommunen gav Shams en times lenger åpningstid – til klokka 21, selv om det er vedtatt i Lillehammer kommune at serveringssteder kan få holde åpent til klokka 03.

Å holde åpent til klokka 21 holdt ikke for gründeren. Det er ikke da de store hordene kommer for å kjøpe mat.

Avslaget ble en stor skuffelse. Det ble også uenighet om den videre driften mellom vennene, som skilte lag.

Etter en måned måtte matvogna legges ned. Shams sto alene igjen med ansvaret.

Saken har vakt oppsikt og sinne i Lillehammer. Lokalavisa GD har skrevet om Yasser og matvogna en rekke ganger.

Fikk fullt medhold. Så skjer det noe rart

Yasser solgte vogna på finn.no. Han hadde ikke mulighet til å beholde den.

I mellomtiden hadde imidlertid saken gått til Fylkesmannen i Oppland. Det hadde av ulike årsaker vært noe saksbehandlingstid, men da svaret først forelå, fikk Yasser fullt medhold.

Blant annet mente Fylkesmannen at kommunen ikke hadde adgang til å gi en begrenset åpningstid, når andre, faste serveringssteder fikk ha åpent til 03 på natta.

Videre mente de at kommunen hadde lagt for stor vekt på at dette var en matvogn, og ikke et fast serveringssted. Forsøpling kan skje når folk kjøper med seg mat fra andre steder også, skrev de.

MIDT I BYEN: Yasser Shams ønsket å selge mat her, i hjertet av byen, der tilgangen på kunder er best. De solgte arabisk mat, som falafel osv. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fylkesmannen konkluderte med at vedtaket fra kommunen måtte oppheves: Yasser kunne få servere mat fra vogna si til klokka 03 på natta, på lik linje med de andre som serverte mat i byen.

Det var bare én hake: Yasser så ingen mulighet for å starte opp igjen. Vogna var solgt, og han hadde ikke økonomi til å investere i en ny.

Han var arbeidsledig og måtte ty til Nav, stikk i strid med det ønsket han hadde da han kom til Norge.

Det endte med at Shams fikk en advokat til å se på saken. De sendte et erstatningskrav til Lillehammer kommune, men kravet ble avvist.

Kommunen mente de ikke hadde gjort noen feil da de unnlot å la Shams holde nattåpent.

Advokat: – Vanskelig å forstå kommunen

Advokatfullmektig Kjersti Brevik Møller representerer Shams. Hun sier at kommunens håndtering av saken er vanskelig å forstå.

– Jeg synes det er merkelig at ikke kommunen tar mer ansvar i en slik sak. Man tenker seg jo at de i det minste vil møte oss, og forsøke å komme i en dialog, men det har de ikke ønsket, forteller Brevik Møller.

Hun synes det særlig er spesielt etter at kommunen nå har bestemt seg for å nettopp presisere at også matvogner skal kunne ha servering fram til klokka 03 på natta.

Det avgjorde kommunestyret i februar.

– Det er trist når du har en person som kommer til landet, og som forsøker å skaffe seg et arbeid. Han gjør i tillegg alt rett, og søker kommunen om de rette lisensene, men likevel blir saken hans feilbehandlet. Det sender jo et signal til andre som vil forsøke å skape seg en lignende arbeidsplass, sier Brevik Møller.

ADVOKAT: Kjersti Brevik Møller representerer Yasser Shams i saken mot Lillehammer kommune. Foto: LillehammerAdvokatene

Shams og advokaten har bedt kommunen om å være med på et forlik. Et tilbud ble sendt i mai i år, med forslag om at kommunen betaler Shams 100.000 kroner pluss saksomkostninger.

Kommunen ønsket ikke å være med på det.

Kommunens forsikringsselskap KLP har også, på vegne av kommunen, avslått erstatningskravet. De skriver at Fylkesmannens betraktninger er «av mer generell karakter (...) og ikke spesifikt knyttet til 1001 mat AS».

De viser også til at Shams i et opprinnelig tilbud fra kommunen ble tilbudt å stå et annet sted i byen, på Stortorget, «day and night». Shams og vennene valgte i stedet å inngå en avtale med Lillehammer Sentrum Drift på den såkalte branntomta med åpningstid 09–20.

For Shams var det imidlertid aldri noe alternativ å stå på Stortorget, ifølge Brevik Møller. Det er for langt unna trafikken av mennesker på kveldstid.

NRK har vært i kontakt med Lillehammer kommune flere ganger. De ønsker ikke å uttale seg nå. Kommuneadvokat Thor Kristian Høilund skriver i en e-post at de vil vente med å kommentere til saken kommer opp for retten.

Et rettsforberedende møte som skulle vært avholdt forrige uke er utsatt, men saken kommer etter alt å dømme opp for retten til høsten.