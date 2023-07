Politiet i Innlandet melder tirsdag ettermiddag om en alvorlig trafikkulykke ved Øiang, ca. tre mil sør for Dombås sentrum i Gudbrandsdalen.

Nødetatene jobber nå med frigjøring på stedet. Skadeomfanget er ukjent.

Totalt tre kjøretøy skal være involvert i ulykken.

E6 vil være stengt lenge

E6 er sperret og vil ifølge politiet være stengt lenge på grunn av ulykken.

Vegtrafikksentralen melder at omkjøring går via riksvei 3 Østerdalen for tunge kjøretøy.

Lettere kjøretøy skal kunne ta lokal omkjøring. For trafikk på E136 som kjører sørgående er alternativet å kjøre opp til Hjerkinn via E6 og videre via Fv. 29 Folldal mot Rv. 3 Alvdal, melder Vegtrafikksentralen.