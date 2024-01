– Det er framleis mykje kø. Bilane må komme seg av E6 for å få brukt omkøyringa, og det trur eg har vore ei utfordring, seier oppdragsleiar Andreas Ulshagen Jorde i Innlandet politidistrikt klokka 09.30 til NRK.

To lastebilar er involvert, der den eine lastebilen skal ha køyrt inn i den andre bakfrå.

– Lastebilane sperrar vegen, så me må ha berging før den kan opnast, seier Jorde.

Det skal ikkje vere nokon alvorlege personskadar.

– No ventar me på bergar for å få opna vegen, og så er det gjort etterforsking på staden i forbindelse med ulykka, seier Jorde.

Ei ulykke mellom to vogntog lagar kø. Ingen personar skal vere skadde. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Tilrår omkøyringsalternativ

Vegen er stengt rett nord for kryss 63 Tangen nordover retning Hamar.

Anbefalt omkøyring for nordgåande trafikk er via E16 frå Kløfta og vidare på fylkesveg 24 via Skarnes.

Statens vegvesen opplyser at Fylkesveg 222 via Tangen sentrum er strødd og klargjort for trafikk. Denne kan brukast som omkøyring.

Dei ber folk om å ikkje velje den mindre fylkesvegen «Kolomoen» på austsida av E6 nordover frå Tangenkrysset.