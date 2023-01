Politiet ble varslet av Mattilsynet fredag formiddag om at de hadde funnet flere døde griser på gården.

– Nærmere undersøkelser viste at det var cirka 15 døde griser, og at flere av de om lag 500 grisene på gården var i dårlig forfatning. To veterinærer ble derfor tilkalt. Det ble nødvendig å nødslakte flere griser, sier politiadvokat Ragnhild Klerud Johannessen.

Fredag kveld er det klart at over 100 griser er avlivet på stedet, og det kan bli flere.

Erkjenner brudd på dyrevelferdsloven

Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og krimteknikere er på gården for å dokumentere forholdene dyrene har levd under.

Bonden er anmeldt og har blitt avhørt av en patrulje på stedet.

– Dette er en alvorlig sak, og vi jobber nå med å kartlegge og dokumentere omfanget. Vi jobber også med å finne ut hvordan dette kunne skje, sier politiadvokat Klerud Johannessen.

– Gårdbrukeren har forklart at han er veldig lei seg for sånn situasjonen har blitt, og han erkjenner brudd på dyreveldferdsloven, sier politiadvokaten.

Bonden er tatt hånd om av helsevesenet og vil ikke bli avhørt mer i kveld.

Gården på Fåvang er sperret av mens politiet og Mattilsynet jobber der. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Undersøker alle dyra

Politiet og Mattilsynet er fortsatt på gården fredag kveld.

Alle dyra som er der blir undersøkt og tatt vare på. Det skal altså ha vært rundt 500 griser på gården. Det er for tidlig å si hvor mange flere griser som eventuelt må avlives.

Politiet kan foreløpig ikke si mer om hva som er bakgrunnen for dyretragedien.

– Så langt tyder opplysningene vi har på at det er et resultat av at dyra ikke har fått tilstrekkelig tilsyn og stell. Men det er noe som vi vil etterforske videre, sier Klerud Johannessen.

Det er ikke kjent om Mattilsynet var på gården for en stikkontroll eller om noen hadde varslet dem om forholdene på gården.

Bondelaget hjelper

Det er også kjøttfe på gården, som skal være i god forfatning.

Disse dyra blir nå ivaretatt av folk fra Bondelaget.