Kraftig nedgang i salg av hytter: – Folk har nok fått andre prioriteringer

Koronapandemien gjorde det vanskelig å feriere utenfor Norge, og bidro til rekordvekst i salget av fritidsboliger.

Nå har salget på fjellhytter stupt med nesten 40 prosent, viser tall i en fersk rapport fra DNB eiendom.

Nedgangen begynte i slutten av februar og starten av mars.

Bruker lengre tid på å bestemme seg

Også salget på alpinhytter har gått ned. Der er nedgangen på nesten 29 prosent.

– Det er markant færre på visning nå enn det var tidlig på året, sier eiendomsmegler i DNB Eiendom avdeling Lillehammer fritid, Martin Slåttholm Sønsteli.

FÆRRE PÅ VISNINGER: Eiendomsmegler Martin Slåttholm Sønsteli i DNB Eiendom forteller at han har merka at det er færre som dukker opp på visninger. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

I rapporten til DNB eiendom skriver de at de mistenker at det er den urolige situasjonen i Europa som har påvirka markedet.

– Folk er ikke lenger redde for å bruke litt lengre tid på å bestemme seg for hva de faktisk skal kjøpe, sier Sønsteli.

Dyrere å leve

Den siste tida har vi sett at strømmen, drivstoffet og maten vår har blitt dyrere. I tillegg har også renta gått opp.

– Folk har nok fått litt andre prioriteringer. Det å leve i dag har blitt litt dyrere, og det blir også muligens enda litt dyrere, så jeg tenker at det kan være en av årsakene, sier Sønsteli.

I tillegg til at det er færre som kommer på visninger er det også færre budrunder. Sønsteli forteller at flere salg fremdeles ender med budrunder, men ikke like ofte som tidligere.

Han sier salg nå oftere skjer med bare én budgiver.

MINDRE KAMP OM HYTTENE: Ifølge DNB eiendom merker man at markedet er i ferd med å stagnere. Blant annet er ikke budrundene er ikke like hete som før. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Velger heller sydentur

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, ser samme stemningsskifte i fritidsboligmarkedet som DNB Eiendom. Kampen om hver enkelt hytte er ikke like het som tidligere under pandemien, forteller han.

– Nå drar folk til London på helgetur eller til Syden, og folk tenker ikke lenger på hytte som det eneste alternativet, sier Lauridsen.

TROR IKKE PÅ PRISFALL: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, tror ikke hyttene vil bli billigere, men heller at prisene vil flate ut. Foto: Vegar Erstad / NRK

At «alle» kjøpte hytte under koronaen tror han bare er én del av forklaringen på hvorfor det nå flater ut.

– Høyere rente og strømpriser er andre faktorer. Folk vil ikke strekke seg like langt for å få råd til drømmehytta. Og så er det mange andre ting man kan bruke pengene sine på enn å kjøpe fritidsbolig.

Tror ikke på prisfall

Hvordan dette vil påvirke prisene gjenstår å se, men Lauridsen tror ikke drømmehytta blir så veldig mye billigere i nærmeste framtid.

– Det er veldig stor sannsynlighet for at prisene kommer til å flate ut, men vi kommer nok mest sannsynlig ikke til å se noe fall, sier Lauridsen.

Han mener imidlertid at lavere etterspørsel vil føre til mindre nybygg.

– Etterspørselen styrer byggingen. Jeg tror vi vil se en redusert hyttebygging de nærmeste årene sammenlignet med tidligere.