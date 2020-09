Klokka 16:00 skulle Kong Harald og dronning Sonja vært til stede på Maihaugen i Lillehammer. Der skulle de delta på markeringen av Dronningens barndomshjem som nå er ferdigstilt.

Men i dag tidlig ble Kong Harald lagt inn på Rikshospitalet, og Dronningen måtte delta alene.

Årsaken til at Kongen måtte legges inn var tung pust, opplyste Slottet, som presiserte at koronasmitte var utelukket.

Utnevnt til æresborger

Under dagens besøk fikk Dronningen en omvisning i kjellerstuen. Hun holdt også en tale der hun takket alle som har jobbet med barndomshjemmet hennes.

– Jeg er dypt rørt, sa Dronningen.

RØRT: Dronning Sonja talte på Maihaugen fredag ettermiddag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Under seansen i Maihaugsalen ble dronning Sonja utnevnt til æresborger av ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen.

Dronningen fortalte at Lillehammer har hatt et spesielt sted i hjertet hennes helt siden OL i 1994.

– Lillehammer er en sann kulturby. Kunst og kultur løftes frem. Jeg er stolt av å ha blitt utnevnt til æresborger.

Dronningen fikk også en egen nøkkel til barndomshjemmet.

STOLT: Dronning Sonja fikk en nøkkel til barndomshjemmet sitt under fredagens seanse. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Om noen ser lys der på underlige tidspunkter så er det kanskje bare meg, spøkte Dronningen.

Dronningen nevnte ikke noe om tilstanden til Kongen under talen, men fortalte fredag ettermiddag at Kongen snart er på beina igjen.

MÅTTE VIDERE: Dronning Sonja forlot i formiddag Rikshospitalet der kong Harald er innlagt. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Et fristed

Funkisvillaen som opprinnelig lå på Vinderen i Oslo, ble høsten 2016 delt i sju deler og forsiktig kjørt den tre timer lange turen til Maihaugen på Lillehammer.

Det har tatt fire år og kostet 20 millioner kroner å gjenskape dronning Sonjas barndomshjem.

Nå er også kjellerstua, som var et fristed for det unge kjæresteparet, Sonja og Harald, gjenskapt til slik den var på 1960-tallet.

GJENSKAPT: Kjellerstua i barndomshjemmet til Dronning Sonja. Huset har blitt gjenskapt slik det var på 1950-og-60-tallet. Foto: Arne Sørenes / NRK

Før fredagens seanse fikk NRK en omvisning i kjellerstua av Else Braut, konservator på Lillehammer Kunstmuseum. Hun fortalte at kongeparet kunne møtes privat her, uten å bli forstyrret av andre.

– Dette var et fristed fra de møttes fra 1959 til 1968. Her beskyttet vennene dem fra journalister og eventuelt nysgjerrige folk. Nå er det spennende å se om hun kjenner seg igjen, sa Braut.