Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks På Opåker gård på Finnskogen har deltakere gjennomført en femdagers fasteimitasjon, hvor de spiser fire små måltider om dagen.

Fasteimitasjon har vist seg å bidra til reduksjon i vekt, fett, blodtrykk og IGF-1, ifølge en studie publisert i vitenskapstidsskriftet Science.

Faste er populært, og mange bruker det som en mulig løsning på ulike helseproblemer.

Faste er ikke farlig for folk flest, men det er noen som ikke bør faste, inkludert de med en historie med spiseforstyrrelser, gravide, eldre og skjøre.

Det er heller ikke bra for de som driver med hardtrening.

Det er anbefalt å snakke med en lege før man begir seg ut på en fastediett.

Selv om det kan tyde på at fasting har positive effekter på helsa, er ikke fasting for alle. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Jeg har følt meg litt sulten, og jeg har følt på mestring i sammenheng med å være litt sulten.

Det sier Brita Erlandsen fra Andøya, som nå er ferdig med å faste i fem dager på Opåker gård i Grue.

Brita Erlandsen tok turen fra Andøya for å faste sammen med andre i Grue. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Men dette er kanskje ikke den fasten man er vant med.

Erlandsen og deltakerne gjennomførte det som kalles en fasteimiterende diett.

Dette betyr at de får spise under fasten, men den totale mengden i løpet av en dag er veldig begrenset.

– Man kan få fasteeffekter selv om man spiser litt. Ikke bare ett blåbær, men faktisk fire måltider om dagen – med lite protein og bra med volum, sier klinisk ernæringsfysiolog Inge Lindseth.

Måltidene kan derfor se slik ut:

Lite proteiner, bra med volum og lavt kaloriinnhold kjennetegner maten man spiser på den fasteimiterende dietten. Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Det ser veldig stusslig ut, men det blir veldig godt etter noen dager, sier Erlandsen.

– I vinden

Lindseth har nå sammen Susann Stave og andre, arrangert dette femdagers fasteoppholdet på Finnskogen for tredje gang.

Og de merker en økt interesse for fasting.

Inge Lindseth er klinisk ernæringsfysiolog, og har blant annet skrevet en bok om fasteimiterende diett. Foto: Kjetil Solhøi

– Oppholdet nå i januar var fullbooket, og vi fikk ikke plass til alle interesserte, sier han.

Selv var han ikke så opptatt av faste for noen år siden, men mer forskning på området gjorde ham mer interessert.

Dette betyr faste: Ekspander/minimer faktaboks Faste er avholdenhet eller nær avholdenhet fra mat (og av og til også drikke) i en periode. Fasten kan ha religiøs begrunnelse, og den kan inngå ved behandling av sykdom. Faste er også nødvendig ved noen helseundersøkelser, for eksempel måling av blodsukker eller triglyserider. Periodisk faste blir også brukt som et kostholdsmessig prinsipp. Kilde: Store norske leksikon

Marit Kolby er ernæringsbiolog, høyskolelektor og forfatter av den populære boka «Hva og når skal vi spise?».

Hun har også et inntrykk av at flere benytter forskjellige former for hverdagsfaste.

– Så vil jo kritikere si at dette er en «hype» og en «trend», men mitt inntrykk er at de som begynner, ikke går tilbake til gamle vaner, fordi de opplever så mange fordeler, sier hun.

Marit Kolby er forfatter av boka «Hva og når skal vi spise?», som har solgt over 55 000 eksemplarer. Foto: Sjoogfloyd

Lege og spesialist i allmennmedisin Kaveh Rashidi har også merket at fasting er i vinden.

– Det er kjempepopulært, det er veldig mange som spør om det,

og det er kjempevanlig. Folk bruker det som en mulig løsning på alt mulig av problemer, sier Rashidi.

Lege Kaveh Rashidi sier det ikke er farlig for folk flest å faste. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Kan ha fordeler

Men er det slik at dette har en positiv effekt på helsa?

Mye kan i hvert fall tyde på det.

En slik femdagers fasteimiterende diett har blant annet vist seg å bidra til reduksjon i vekt, fett, blodtrykk og IGF-1, ifølge en studie publisert i vitenskapstidsskriftet Science.

– Det som er oppnådd i de studiene som er gjort, er ganske revolusjonerende, sier Kolby.

Hun etterlyser også studier på andre helseproblemer.

– Jeg skulle gjerne sett gode studier på autoimmune sykdommer, slik som IBD, MS og leddgikt, der deltakere fikk delta på minst tre runder fasteimiterende diett for å oppnå de «dype» fasteeffektene, sier hun.

Og det er flere ting som kan tyde på ulik fasting er bra for helsa.

Forskere har konkludert med at det er en klar sammenheng mellom periodisk faste og flere helsefordeler.

I fjor fant forskere ut at periodisk faste kunne ha enda flere fordeler. Blant annet påvirke hjertesykdommer, diabetes og kreft.

Et utvalg av ulike faste-metoder: Ekspander/minimer faktaboks Det finnes en god del periodiske fastevarianter der ute, men disse er verdt å nevne: 16/8: Kanskje den mest velkjente varianten hvor man faster i 16 timer, og har et åtte timers spisevindu.

Kanskje den mest velkjente varianten hvor man faster i 16 timer, og har et åtte timers spisevindu. 14/10: En litt kortere faste enn først nevnt, og noe man trolig gjør fra tid til annen uten å tenke over det selv.

En litt kortere faste enn først nevnt, og noe man trolig gjør fra tid til annen uten å tenke over det selv. 18/6: Her faster man i 18 timer, og har et seks timers spisevindu. I disse tilfellene faster man kanskje fra rundt 18–19 på kvelden, til 12-13-tiden dagen etter.

Her faster man i 18 timer, og har et seks timers spisevindu. I disse tilfellene faster man kanskje fra rundt 18–19 på kvelden, til 12-13-tiden dagen etter. 5:2-dietten: Her spiser man vanlig og har et vanlig kaloriinntak fem dager i uka, hvor man på de to resterende dagene av uka reduserer matinntaket.

Her spiser man vanlig og har et vanlig kaloriinntak fem dager i uka, hvor man på de to resterende dagene av uka reduserer matinntaket. 1 om dagen: Dette er egentlig en 23-timers faste hvor man kun spiser ett måltid om dagen.

Dette er egentlig en 23-timers faste hvor man kun spiser ett måltid om dagen. Vannfaste: Her drikker man kun vann i et gitt tidsrom. Denne varianten har det tidligere blitt advart mot. I tillegg har man blant annet den fasteimiterende dietten som omtales i denne saken. Marit Kolby opplyser at man ikke har noe grunnlag for å si om den ene metoden funker bedre enn andre. Dette fordi de ikke er studert opp mot hverandre. – Det må tilpasses den enkelte. Ellers friske mennesker kan klare seg fint med en normal nattfaste og pauser mellom måltidene på dagen, men det kan være veldig nyttig å prøve litt forlenget nattfaste – for eksempel – for å kvitte seg med sultskrekken. Personer med ulike lidelser kan gjerne prøve seg frem forsiktig med ulike typer fasteopplegg, og se hvordan kroppen responderer. Man merker fort om det gjør en godt, sier hun. Kilde: NHI/NRK

Lege Rashidi synes imidlertid det er vanskelig å skulle konkludere med et svart-hvitt-svar.

– Så er det mange som vil være uenige med meg i det, men jeg synes ikke man vet nok til å si at det er bedre eller essensielt for hvermannsen å drive med fasting, sier han.

Ikke for alle, men ikke farlig

Det er heller ikke farlig for folk flest å faste.

– Kroppen tåler godt å være sulten, den. For eksempel 16 timer om dagen, som mange praktiserer, sier Rashidi.

Men selv om det kan tyde på at fasting har positive effekter på helsa, er ikke fasting for alle, advarer Inge Lindseth.

– Det er noen som ikke skal faste: Hvis man har en historie med spiseforstyrrelser, hvis du er gravid og hvis du er gammel og skjør. Driver du med mye hardtrening, så er det ikke så bra å faste lenge av gangen, sier han.

Opaker gård ligger på foten av Finnskogen. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Dette støttes av Rashidi. Han oppfordrer folk til å snakke med en lege før man begir seg ut på en fastediett:

– Hvis man tar en tur til legen og sjekker at man tåler å faste, og får i seg nok næring selv om man faster, så er det ikke noe problem å teste det ut, sier Rashidi.

Selv kan han til tider drive med ufrivillig fasting i rundt 16 timer.

– Jeg er ikke et stort frokostmenneske, sier han.

Kolby mener at friske personer ikke trenger å faste i lengre perioder.

– Men har man plager – og det har jo så mange av oss – vil jeg absolutt anbefale å gjøre et forsøk, sier hun.