Drapssiktet mann døde i fengslet

Mannen satt varetektsfengslet da han døde.

Politiet fikk melding om dødsfallet søndag ettermiddag. Pårørende i saken er varslet.

Innlandet politidistrikt har ingen kommentarer til dødsfallet. De opplyser i en pressemelding at etterforskningen av drapet pågår for fullt, for å få klarhet i hva som skjedde da 34-åringen ble drept den 17. januar i år.

Gjennomgang i fengslet

Det har ikke lykkes NRK å få kontakt med mannens forsvarer.

Fungerende regiondirektør i Kriminalomsorgen region øst, Brit Kari Kirkeeide kan ikke kommentere denne saken nå. Hun sier at det er politiets oppgave å undersøke hva som var årsaken til dødsfallet.

– Så blir det en gjennomgang av hendelsen i det aktuelle fengslet og rapport om det, sier Kirkeeide.

Skjedde på institusjon

Drapet mannen var siktet for, skjedde på en institusjon for pasienter med rus- og psykiatrilidelser på Hov i Søndre Land den 17. januar i år. Den siktede og nå avdøde mannen var tidligere dømt til tvungent psykisk helsevern.

Drapet skal ha blitt begått med kniv.

Den avdøde mannen ble pågrepet og siktet samme kveld som drapet skjedde. Også tre andre menn med tilknytning til institusjonen ble pågrepet og siktet i den innledende fasen av etterforskningen.

Den avdøde mannen ble varetektsfenglset i fire nye uker i midten av februar.